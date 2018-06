Der Joachim-Gauck-Coup darf nicht fehlen in St. Ingbert an der Saar . "Die Gerüchte ranken sich schließlich darum, wer wann was gesagt hat", sagt Philipp Rösler über jenen Abend im Kanzleramt, als die Liberalen der Union den früheren Stasi-Aufklärer als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten aufzwangen.

Und Rösler hat dazu tatsächlich etwas Erhellendes zu sagen. Nicht er selbst, räumt er ein, habe die Idee zu diesem Coup gehabt. Nein, der Vorschlag sei aus den Landesverbänden gekommen: "Der Oli war der erste, der mir eine SMS geschickt hat, gemeinsam mit Kubicki."

"Der Oli", das ist der Spitzenkandidat der FDP Saar, Oliver Luksic, der mit seinem Landesverband anderthalb Wochen vor der Wahl ums politische Überleben kämpft. Seine FDP kommt einer letzten Umfrage zufolge noch auf ganze ein Prozent der Wählerstimmen.

Gauck ist nicht dankbar

Der 32-Jährige ist daher sichtlich stolz auf diese Wertschätzung seines Parteivorsitzenden: Er strahlt. Auch Rösler gluckst fröhlich. Der Glanz seines Sieges über Angela Merkel darf ruhig auch ein wenig auf die strauchelnden Wahlkämpfer im Saarland und in Schleswig-Holstein abfärben.

Dass Gauck nur wenige Stunden zuvor Gast bei der FDP in Berlin war , erwähnt Rösler allerdings nicht. Vielleicht möchte er nicht darauf angesprochen werden, dass der künftige Bundespräsident anschließend den Journalisten in die Blöcke diktierte, er sehe keinen Grund, sich bei Rösler zu bedanken.

Ohnehin ist fraglich, ob Röslers Sieg über Merkel überhaupt einer war. Die Umfragewerte in Bund und Ländern sind für die FDP jedenfalls gleich schlecht geblieben. Und ob Rösler Bundesvorsitzender bleibt, dürfte davon abhängen, ob die Liberalen zumindest im Norden nochmal den Einzug in den Landtag schaffen.