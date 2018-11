Doris Schröder-Köpf wird als Kandidatin zur niedersächsischen Landtagswahl für die SPD antreten. Mit einer knappen Mehrheit von 25 von 39 Stimmen setzte sie sich bei der Wahlkreiskonferenz überraschend gegen Amtsinhaberin Sigrid Leuschner durch. Es ist wahrscheinlich, dass Schröder-Köpf nun auf der Landesliste abgesichert wird und damit gute Chancen hat, bei der Wahl am 20. Januar 2013 in den Landtag einzuziehen.

Die Ehefrau von Altkanzler Gerhard Schröder hatte Anfang Januar angekündigt , sie werde im Wahlkreis Hannover-Döhren, in dem sie mit ihrer Familie lebt, antreten. Nach fünf Abstimmungen in den betroffenen Ortsvereinen führte Leuschner zunächst mit 21 zu 19 Delegiertenstimmen. Auf der Wahlkreiskonferenz entschieden sich nun jedoch in geheimer Wahl mehr Delegierte für Schröder-Köpf.

"Das ist eine frohe Überraschung", sagte Schröder-Köpf nach der Abstimmung. Ihre Gegenkandidatin Leuschner kritisierte die Delegierten: "Ich bin enttäuscht und mache meinen Ortsverein dafür verantwortlich", sagte die 61-Jährige. Leuschner gehört seit 1994 dem Landtag an.

Schröder-Köpf hatte mehrfach angekündigt, sie wolle sich im Falle einer Wahl zur Abgeordneten vor allem mit Fragen des Geburtenrückgangs und den Folgen für die Bildungspolitik beschäftigen. Und auch zur künftigen Rollenverteilung im Hause Schröder und den Veränderungen für ihren Ehemann äußerte sie klare Vorstellungen: "Es hilft mir am meisten, wenn er auf die Kinder aufpasst."