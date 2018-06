Das ist kein schöner Abend für Heiko Maas : Der SPD-Spitzenkandidat hat zum dritten Mal eine Landtagswahl verloren . Maas wirkt dennoch gefasst, als er bei den Fernsehstudios in der Saarbrücker Messehalle einläuft. Im schwarzen Anzug, mit rostroter Krawatte schreitet er – umringt von einem Tross Kameras – den Gang entlang zur Maske.

Auf Fragen der Journalisten antwortet er ruhig, sehr leise und sehr einsilbig: Sein Wahlziel sei "verfehlt worden". Später wird er – die Hände tief in den Taschen – sagen, dass er "natürlich persönlich enttäuscht sei". Ob er an Rücktritt denke, fragt ein Journalist. "Nee", lautet die schnelle Antwort.

Was in der SPD-Spitze vorgeht, sieht man an diesem Abend eher an Maas' Mitarbeitern. Sie blicken fassungslos drein, umarmen sich traurig. Überrascht sei man von dem deutlichen Abstand zur alten und wohl auch neuen Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer, heißt es. Fast fünf Prozentpunkte trennen CDU und SPD an diesem Abend, dabei hatten alle Umfragen noch vergangene Woche ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorausgesagt.

Was ist da schief gelaufen? In die Fernsehkameras sagt Maas immer dasselbe: "Wir in der SPD haben leider ein Problem mit der Mobilisierung unserer Wähler." Außerdem steckten die Sozialdemokraten in dem "Dilemma", dass viele gegen eine rot-rote Koalition seien, aber eben auch kein Freund eines Bündnisses mit dem bisherigen Erzfeind CDU.

Es gebe dennoch keine Alternative für das Saarland, betont der SPD-Kandidat mit ernstem Blick. Daher werde er seiner Partei am Montag wie geplant vorschlagen, Gespräche mit den Gewinnern von den Christdemokraten aufzunehmen: Er "würde die Koalitionsverhandlungen gerne" für seine Partei führen, sagt Maas, so als ob das nun nicht mehr so sicher sei.

Image des ewigen Verlierers

Tatsächlich warten harte Tage auf den 45-Jährigen. Als er seine Partei vor erst vier Wochen in die Neuwahlen führte, lag die SPD in den Umfragen klar vor der CDU. Nie war die Ausgangslage für die Sozialdemokraten, die in Saarbrücken seit 13 Jahren in der Opposition sitzen, so gut.

Auch daher schlug die SPD das Angebot Kramp-Karrenbauers aus, nach dem Aus der Jamaika-Koalition sofort und ohne Neuwahl eine große Koalition zu bilden. Die SPD wollte endlich wieder in den Chefsessel und Maas wusste, dass es seine Chance sein könnte, das Image des ewigen Verlierers loszuwerden.