"Mama, ist der Mann tot?" Manche der schwarzweißen Wahlplakate des CDU-Kandidaten Boris Rhein übertreiben es offenbar mit der seriösen Gestaltung. "Frankfurt muss man können, nicht nur wollen", so wirbt der Frankfurter Bub staatstragend dafür, dass ihn die anderen Frankfurter am Sonntag in den Römer wählen, das Rathaus der Stadt. Nach den jüngsten Umfragen wollen das 30 Prozent tun.

Rheins Hauptkonkurrent, Peter Feldmann von der SPD, steht auf seinen Plakaten neben einem halb aufgebauten Regal, das schwer nach Ikea aussieht und bezahlbaren Wohnraum symbolisieren soll. Dass er einen Schraubenzieher in der Hand hält statt den nötigen Sechskantschlüssel, hat ihm nicht geschadet: Feldmann hat den Abstand zum hoch favorisierten Rhein verringert und bekommt immerhin 22,3 Prozent.

Rosemarie Heilig von den Grünen schafft es mit öden Plakaten und schwachem Wahlkampf nicht, ihr Potenzial zu erschließen; sie liegt bei 10,9 Prozent. Abgeschlagen sind die Kandidaten von Linken, Piraten, Flughafen-Ausbau-Gegnern und Titanic-Partei sowie drei Parteilose. 18 Prozent der Wähler hatten sich gut eine Woche vor dem Wahltermin noch nicht entschieden.

Petra Roth (CDU), seit 17 Jahren Oberbürgermeisterin, hat alles getan, um Rhein den Weg in den Römer zu ebnen: Im Herbst verkündete sie ihren vorzeitigen Rückzug im Juli und präsentierte den 40-jährigen hessischen Innenminister als Nachfolger. Die anderen Fraktionen waren überrumpelt. Die Grünen hatten gerade eine potenzielle Kandidatin verloren: Der Abschied von Umweltdezernentin Manuela Rottmann aus der Politik gab den Anlass für Roths Schachzug.

Kaum jemand kennt die Grünen-Kandidatin

Grünen-Verlegenheitskandidatin Heilig ist in der Stadt kaum jemandem ein Begriff. Das sollte wohl ein Vorteil sein, weil sie sich nicht an den Kompromissen der in Frankfurt mit der CDU regierenden Grünen die Finger schmutzig gemacht hat. Sie versucht verzweifelt, sich etwa mit der Forderung nach einer höheren Gewerbesteuer von der Koalitionslinie abzusetzen. Die SPD hetzte zwei potenzielle Kandidaten in einen internen Vorwahlkampf, den Feldmann als der innerparteilich besser Vernetzte gewann.

Da war der CDU-Kandidat Rhein schon längst in den Wahlkampf eingestiegen; Termine des Innenministers in Frankfurt begannen sich zu häufen. Vergeblich versuchen seine Gegner, ihn als Rechten darzustellen, der ein schlechter Nachfolger für die weit über die Parteigrenzen beliebte Roth wäre. Der Noch-Minister macht zwar in Fragen der inneren Sicherheit gern einen auf harter Hund und übersieht dabei manchmal rechtsstaatliche Grenzen, wenn er etwa ankündigt, er wolle gewalttätige Fußballfans bei ihren Arbeitgebern verpfeifen.

Sonst aber ist er gemessen am Standard der notorisch konservativen Hessen-CDU ein Liberaler: Er freut sich, dass seine Frau arbeiten geht, will "Menschen nicht in ihre Lebensführung reinreden, ihnen nicht vorschreiben, wie ihre sexuelle Orientierung zu sein hat", und streitet für ein Aufenthaltsrecht bisher nur geduldeter Ausländer. Rheins sanfte Seite sollen viele seiner Plakatmotive betonen: "Ich dachte erst, das wäre Reklame für ein neues Herrenparfüm", kommentiert ein Frankfurter.