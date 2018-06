Die Tonkulisse in Schloss Bellevue glich der eines Fußballstadions zur Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika : Deutlich hörbar haben am Abend mehrere Hundert Kritiker des zurückgetretenen Bundespräsidenten mit Vuvuzelas den Großen Zapfenstreich zur Verabschiedung von Christian Wulff gestört. Auch Knaller waren zu hören.

Die Bläser hatten sich gegenseitig mobilisiert, auch über Facebook , wo Nutzer eine entsprechende Site eingerichtet hatten. Binnen eines Tages bekundeten fast 10.000 Netzwerker ihre Sympathie mit dem Aufruf, das Zeremoniell zu stören. "Bitte Ohrenstöpsel nicht vergessen!", hieß es ergänzend.

Wulff war wegen staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen zum Verdacht der Vorteilsnahme zurückgetreten. In den vergangenen Tagen war er weiteren Vorwürfen ausgesetzt, weil das Präsidialamt ihm einen jährlichen Ehrensold von jährlich 200.000 Euro zubilligte. Auch an der Berechtigung des preußischen Zeremoniells hatte es Zweifel gegeben. Der Vorwurf wurde laut, der Präsident bereite sich selbst einen unangemessenen, opulenten Abschied. Zudem sagten laut Medienberichten reihenweise geladene Gäste ab. Keiner seiner noch lebenden Amtsvorgänger kam in den Schlossgarten.

Fackelträger in Uniform

Erst das Stabsmusikkorps der Bundeswehr übertönte mit dem Yorkschen Marsch , dem Alexandermarsch , Beethovens Ode an die Freude – dem Schlusssatz der 9. Sinfonie – und weiteren populären Melodien das Vuvuzela-Konzert vor Schloss Bellevue .

Flankiert von dem amtierenden Staatsoberhaupt Horst Seehofer und von Verteidigungsminister Thomas de Maizière betrat Wulff den Schlossgarten. Fackelträger in Uniform illuminierten das regennasse Gelände. Das Schloss war in gelbrotes Licht getaucht. Kanzlerin Angela Merkel , weitere Minister und Wulffs Ehefrau Bettina saßen unter den etwa 200 Gästen.