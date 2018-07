Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält an dem innerhalb der Union umstrittenen Betreuungsgeld fest. Die Regierung stehe zu der von den Koalitionspartnern CDU, CSU und FDP im November erneut beschlossenen Wahlfreiheit der Eltern in Bezug auf die Betreuung ihrer Kinder bis zum dritten Lebensjahr, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.



"Neben der massiven finanziellen Unterstützung für den Ausbau der Kindertagesstätten trägt die Bundesregierung dem Rechnung durch die Einführung eines Betreuungsgeldes", sagte Seibert. Bis zur Sommerpause werde auf der Basis der Koalitionsbeschlüsse ein Gesetzentwurf eingebracht. "Wenn der vorliegt, ergibt sich die Gelegenheit zu allen notwendigen Diskussionen", sagte der Sprecher.



Am Wochenende hatten 23 CDU-Abgeordnete in einer gemeinsamen Erklärung angekündigt, der Vereinbarung nicht zuzustimmen. Auch die FDP machte deutlich, dass sie nicht am Betreuungsgeld hängt. Die CSU hingegen beharrt auf Einhaltung der Koalitionsabsprachen vom November.

Der stellvertretende Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Max Straubinger, bezeichnete den Widerstand der CDU-Abgeordneten als "Rebellion gegen den Koalitionsvertrag". Er wolle sich dafür einsetzen, dass das Betreuungsgeld nicht scheitert. "Wir werden in der Fraktion noch einmal eine intensive Diskussion führen", sagte er der Passauer Neuen Presse.

Betreuungsgeld als gesellschaftliche Anerkennung für Eltern

Auch CSU-Vize-Generalsekretärin Dorothee Bär kritisierte das Verhalten der Abgeordneten. Sie hätten ohne Not einen Streit vom Zaun gebrochen. "Man kann über das Wie reden, aber nicht mehr über das Ob", sagte Bär.

Die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Gerda Hasselfeldt, widersprach dem Vorwurf, das Geld werde von den Eltern nicht für die Kinder ausgegeben. "Das Betreuungsgeld ist eine gesellschaftliche Anerkennung für diejenigen Eltern, die die Erziehung ihrer Kinder eigenverantwortlich gestalten, indem sie die Betreuung selbst leisten oder privat organisieren." Zwei Drittel der Familien in Bayern würden ihre Kinder in den ersten Lebensjahren zu Hause betreuen. "Die CSU hat ganz normale Familien im Blick, deren Kinder hinterher nicht dümmer sind, weil sie nicht in eine Krippe gegangen sind."

Der Berliner CDU-Abgeordnete Karl-Georg Wellmann forderte indes Kanzlerin und Parteichefin Angela Merkel auf, die Gesetzesinitiative zum Betreuungsgeld zu stoppen. "Es wäre klug, wenn die Kanzlerin dieses Unfug-Gesetz stoppen würde. Beim Betreuungsgeld mache ich nicht mit. Das wäre eine Fehlsteuerung von Sozialleistungen, die ich für nicht vertretbar halte", sagte er der Bild-Zeitung.



Die Leistung soll ab 2013 an Eltern gezahlt werden, die ihre Kinder nicht in eine Kindertagesstätte geben, sondern zu Hause betreuen. Zunächst solle es 100 Euro, später 150 Euro monatlich geben. 2013 sind dafür im Bundeshaushalt 400 Millionen Euro eingeplant, danach 1,2 Milliarden Euro.