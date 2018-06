Eine Wahlumfrage verheißt der FDP in den nahenden NRW-Landtagswahlen das Überwinden der Fünfprozenthürde . Mit genau fünf Prozent würden die Liberalen derzeit den Einzug in den Landtag schaffen, ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid. Emnid hatte am 23. und 24. April für den Focus 1.001 Wahlberechtigte in Nordrhein-Westfalen befragt.

Seit Herbst 2011 hatte die FDP in Wahlumfragen verschiedener Institute immer zwischen zwei und vier Prozent gelegen. Damit bestätigt sich in NRW ein leichter Aufwärtstrend für die Liberalen, der sich auch in besseren Umfragewerten vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein zeigt.



Die SPD in NRW liegt in der neuen Umfrage deutlich vor der CDU . Wenn schon an diesem Sonntag gewählt würde, könnten die Sozialdemokraten demnach mit 38 Prozent rechnen. Die Christdemokraten kämen auf 32 Prozent.

Die Grünen kommen in der Emnid-Umfrage nur noch auf 10 Prozent. Damit liegen sie deutlich unter ihrem Ergebnis bei der Landtagswahl im Mai 2010 , bei der sie 12,1 Prozent erreichten. Die Piratenpartei kommt in der neuen Umfrage auf 9 Prozent. Die Linkspartei sehen die Meinungsforscher bei 4 Prozent – und damit nicht mehr im Landesparlament.