Nach dem Rücktritt von Parteichefin Gesine Lötzsch wird in der Linken die Forderung nach einer schnellen personellen Neuaufstellung laut. Die Landeschefs von Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen wandten sich gegen die Ansage der Bundesspitze, zunächst die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen am 6. und 13. Mai abzuwarten.



"Basisdemokratie stelle ich mir anders vor, als dass jemand nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine Pressekonferenz gibt und dort erklärt, wer die Parteiführung bildet", sagte der Linke-Chef in Mecklenburg-Vorpommern, Steffen Bockhahn, der Mitteldeutschen Zeitung . Auch der sächsische Parteivorsitzende Rico Gebhardt kritisierte die Strategie der Parteiführung: "Man hätte nach dem überraschenden Rücktritt von Gesine Lötzsch bereits vor der NRW-Wahl Klarheit für die personelle Aufstellung mit Blick auf die Bundestagswahl schaffen können – das würde auch für Klarheit bei den Wählern sorgen."

Lötzsch war am Dienstag wegen der schweren Erkrankung ihres Mannes zurückgetreten . Ihr Co-Vorsitzender Klaus Ernst wird die Linke nun bis zum Parteitag am 2. und 3. Juni in Göttingen alleine führen. Dann erst soll ein neuer Vorstand gewählt werden. Die Parteispitze will die Personaldebatte aus den Wahlkämpfen heraushalten , weil sie dadurch ein noch schlechteres Ergebnis befürchtet. Den jüngsten Meinungsumfragen zufolge liegt die Linke in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, wo im Mai gewählt wird, bei weniger als fünf Prozent.

Ernst warnt vor Personaldebatte

"Parteien, die sich im Wahlkampf mit sich selbst beschäftigen, sind nicht erfolgreich. Das müssen wir beherzigen", sagte Parteichef Ernst der Passauer Neuen Presse . Jeder helfe der Partei jetzt am meisten, wenn er Wahlkampf mache und nicht über Personal spekuliere.

Ernst hat sich noch nicht entschieden, ob er wieder als Vorsitzender kandidiert. Vize-Fraktionschef Dietmar Bartsch ist bisher der Einzige, der seine Kandidatur erklärt hat. Er forderte einen "neuen Aufbruch" auf dem anstehenden Bundesparteitag in Göttingen. "Wir werden auf dem Parteitag in Göttingen eine Personalentscheidung treffen, die uns entschlossen in den Bundestagswahlkampf gehen lässt", sagte Bartsch der Ostsee-Zeitung . Göttingen müsse die Weichenstellung für einen Erfolg im Jahr 2013 bringen.

Lafontaine legt sich nicht fest

Als weitere Kandidaten für den Parteivorsitz gelten Ex-Parteichef Oskar Lafontaine und die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht . Lafontaine lässt seine Kandidatur noch offen. "An der Festlegung, erst nach den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen die Führungsfrage zu entscheiden, hat sich nichts geändert", sagte er der Saarbrücker Zeitung. Wagenknecht hat sich nach dem Rücktritt Lötzschs noch nicht geäußert.

Der mecklenburgische Landeschef Bockhahn forderte bei Spiegel Online , Lafontaine und Wagenknecht müssten vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen erklären, ob sie für den Parteivorsitz zur Verfügung stehen. Es sei wichtig, personelle Klarheit vor den Wahlen zu schaffen. "Wer eine Fahrkarte für eine Schifffahrt kauft, möchte auch wissen, wer der Kapitän ist."