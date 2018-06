Bernd Schlömer ist neuer Bundesvorsitzender der Piratenpartei . Die rund 1.500 Delegierten der Partei wählten Schlömer am Nachmittag mit 66,6 Prozent der Stimmen auf ihrem Bundesparteitag in Neumünster an die Spitze des Vorstands. Der 41-Jährige folgt damit auf den bisherigen Vorsitzenden Sebastian Nerz, der 56,2 Prozent der Stimmen erhielt. Schlömer steht nunmehr dem siebenköpfigen Vorstand vor, der ebenfalls neu gewählt wurde.

Insgesamt hatten sich acht Kandidaten zur Wahl gestellt. Jedes Parteimitglied konnte für alle acht Bewerber, für mehrere oder für keinen seine Stimme abgeben. Deswegen erreichten sowohl Schlömer wie Nerz mehr als 50 Prozent der Stimmen.

Schlömer hatte in seiner Bewerbungsrede erklärt, zentrale Aufgabe des Parteichefs sei es, die Mitglieder für das Mitmachen zu begeistern. "Ich möchte für mehr Kooperation und Gemeinsamkeit werben", kündigte er an. Zu möglichen Koalitionen äußerte er sich nicht. Erst müsse die Piratenpartei in die Parlamente kommen, und dann werde man weitersehen.

Nerz bleibt als Stellvertreter im Vorstand

Nerz wurde anschließend zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 73,8 Prozent der Teilnehmer stimmten für ihn. Er werde sich in dem neuen Amt künftig stärker innerparteilichen Aufgaben und inhaltlichen Fragen widmen, kündigte der 28-Jährige an.

Als weiterer Stellvertreter wurde Markus Barenhoff aus Münster gewählt. Zuvor hatte die Berliner Politikwissenschaftlerin Julia Schramm, die sich vergeblich um eine Wahl zur Vorsitzenden bemüht hatte (24,3 Prozent), ihre Kandidatur für den Vizevorsitz zurückgezogen.

Als neue Schatzmeisterin wurde mit einer Mehrheit von mehr als 90 Prozent Swanhild Goetze gewählt. Ihr Vorgänger René Brosig hatte für das Amt nicht erneut kandidiert. Am späten Abend, mehr als zwölf Stunden nach Beginn des Parteitags, bestimmte die Versammlung Sven Schomacker zum Generalsekretär.