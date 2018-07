Bis vor Kurzem hätte das noch wie eine absurde Frage gewirkt. Doch seit die Piratenpartei in Berlin und im Saarland in zwei Landesparlamenten sitzt und diverse kommunale Mandate hat, muss sie sich nun tatsächlich mit der Frage auseinandersetzen, was passiert, wenn ihr irgendwo eine Regierungsbeteiligung angeboten wird.

Annehmen, findet Parteichef Sebastain Nerz . "Wenn keine andere Konstellation möglich ist und wir Gelegenheit erhalten, unsere Inhalte umzusetzen, sollten wir bereit sein, auch Regierungsverantwortung zu übernehmen", sagte Nerz der Frankfurter Rundschau .

Selbstverständlich ist diese Haltung für die Piraten aber nicht. Trotz ihrer Erfolge – immerhin erreichen sie bei Umfragen bundesweit zwischen 9 und 13 Prozent – wollen viele gar nicht selbst regieren. Zumindest noch nicht.

"Der Sprung von gar nicht im Parlament zum Regieren ist viel zu groß", sagte die scheidende Geschäftsführerin Marina Weisband in der Passauer Neuen Presse . "Auch wir lernen noch." Die Piraten sollten erst einmal auf den Oppositionsbänken weitere Erfahrung sammeln, findet sie.

Mehr als 2.000 Piraten beim Parteitag

So weit würde Nerz nicht gehen, doch gibt auch er zu, dass sich die Partei noch an die Parlamentsarbeit gewöhnen müsse. Damit muss sie sich beeilen. Könnte es doch passieren, dass sie in zwei weiteren Landesparlamenten Einzug hält. Noch im Mai wird in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen gewählt.

Das enorme Wachstum der Partei ist für die Piraten ein riesiger Erfolg, gleichzeitig aber auch ein Problem. Ihre Mitgliederzahl ist mit einem Anstieg auf 27.000 geradezu explodiert und auf dem am heutigen Samstag beginnenden Parteitag in Neumünster werden mehr als 2.000 Mitglieder erwartet, ein Rekord. Der aber auch bedeutet, dass vieles neu organisiert werden muss.

"Wahrscheinlich werden wir einen neuen Rekord aufstellen und zum größten Parteitag in der Geschichte der Bundesrepublik werden", sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende Bernd Schlömer . Im Unterschied zu den anderen Parteien verzichten die Piraten auf ein Delegiertensystem; jedes Mitglied kann bei der Versammlung Anträge stellen und abstimmen.