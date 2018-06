In einem Schreiben wirbt FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle für die Politik der Bundesregierung : "Staatsschulden sind das süße Gift der Politik", heißt es in dem Brief, der – ergänzt durch ein Faltblatt – viele Haushalte der Bundesrepublik erreichte.

Auch in Briefkästen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein lag das Papier, wo die Bürger an den kommenden beiden Wochenenden über neue Landtage abstimmen . Die Opposition vermutet deshalb illegale Wahlkampffinanzierung . Der Kieler Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck hat den Brief Brüderles ebenfalls bekommen . "Das wäre doch nicht nötig gewesen", schrieb Habeck auf Facebook .

Die Aktion ist rechtlich problematisch: Fraktionen dürfen mittels öffentlichem Geld über ihre Arbeit informieren, aber nicht für ihre Parteien werben. Die Bundestagsverwaltung untersucht den Vorwurf nun im Rahmen "einer Sachverhaltsklärung", wie ein Sprecher sagte.

Nicht davon gewusst

In dem Brief lobt Brüderle das "milliardenschwere Sparpaket" der Bundesregierung: "Wir haushalten mit Bedacht und Vorsicht." Inflation verhindere Wachstum, schreibt der Fraktionschef. "Deshalb kämpfe ich mit meiner Mannschaft, der FDP-Bundestagsfraktion, für unser stabiles Geld."

Die FDP in Schleswig-Holstein will von der Aktion nichts gewusst haben, wie Spiegel Online berichtete . Die Parteikollegen aus NRW führten an, die Aussendung sei schon im Januar geplant worden. Damals war nicht absehbar, dass das Bundesland eine vorgezogene Wahl veranstaltet.