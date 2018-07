Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel lehnt eine Ampelkoalition ab, zeigt sich zugleich offen für eine mögliche Zusammenarbeit mit den Piraten in der Zukunft. "Vermögensteuer, Spitzensteuersatz, Gesundheit, Pflege, Europa, Bildung – nirgendwo haben wir gemeinsame Positionen" mit der FDP, sagte Gabriel der ZEIT. Die Gesellschaft werde immer liberaler.

"Aber die einzige Partei, die davon nicht profitiert, ist die FDP", sagte Gabriel. Sie werde immer illiberaler. "Wie könnten wir mit denen regieren?", sagte der SPDChef. Eine rechnerische Mehrheit sei noch keine politische.

Deutlich freundlicher äußerte sich Gabriel über die Piratenpartei: Sie "kommen im Kern aus einem linksliberalen Milieu". Je länger sie existierten, desto mehr würden sie von ihren Anhängern aufgefordert vor Wahlen klar Stellung zu beziehen. "Das wird sie normalisieren", sagte der SPD-Chef.

Gabriel räumte ein, dass weder die SPD noch die Grünen "derzeit hinreichend Bindekraft" hätten, um das Aufkommen der Piraten zu verhindern. Deren Erfolg kanalisiere den Unmut vieler Bürger. "Gott sei Dank wählen die Leute, die verärgert über die Politik sind, bei uns die Piraten. Anderswo wählen sie Extremisten oder, wie jetzt in Griechenland, gar Faschisten. Als Demokrat kann man durchaus froh sein, dass es Piraten gibt", sagte Gabriel.

Schwarz-Gelb knapp vorn

Die Piratenpartei war mit der Wahl in Schleswig-Holstein am Sonntag mit mehr als acht Prozent in das dritte deutsche Landesparlament eingezogen. Derzeit erreicht sie in Umfragen bundesweit zwischen neun und elf Prozent. Die Liberalen konnten sich im Kieler Landtag zwar behaupten, bleiben bundesweit aber dennoch unter der Fünfprozenthürde.

Das schwarz-gelbe Lager aus Union und FDP liegt derzeit mit 40 Prozent nur noch einen Punkt vor SPD und Grünen. Die erreichen zusammen 39 Prozent, bräuchten also im Falle eines solchen Wahlergebnisses einen weiteren Regierungspartner.