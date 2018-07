Bundesfamilienministerin Kristina Schröder ( CDU ) will den Ausbau des Betreuungsangebots für Kleinkinder mit zinsgünstigen Krediten für Kommunen und Personalkostenzuschüssen für Tagesmütter beschleunigen. Viele Gemeinden und Träger hätten "Probleme, die für Ausbau und Betrieb einer bedarfsgerechten örtlichen Kinderbetreuung notwendigen Ausgaben zu stemmen", heißt es in einem Zehn-Punkte-Programm, das Schröder im Kabinett vorstellte und über den die Passauer Neuen Presse als erste berichtet hatte .

Vorgesehen sind demnach Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) von insgesamt 350 Millionen Euro für Kommunen und freie Träger, die der Bund durch einen Zinszuschuss unterstützt. Diese Kredite sollen die Finanzlast des Ausbaus vor Ort mildern. Außerdem soll ein neues Bundesprogramm mit Personalkostenzuschüssen für Tagesmütter und Tagesväter entstehen. Dafür solle aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und dem Etat des Bundesfamilienministeriums in einem ersten Schritt ab August 2012 bis Ende 2014 insgesamt zehn Millionen Euro fließen.

Schröder plant zudem, bürokratische Hürden für die Kinderbetreuung vorübergehend zu senken. "Ausbau- und Betreuungshindernisse sollen so kurzfristig überwunden werden, ohne dass die Qualität der Betreuung eingeschränkt wird", heißt es der Zeitung zufolge in dem Plan der CDU-Politikerin. Auch die betriebliche Kinderbetreuung soll weiter ausgeweitet werden. Bisher nicht genutzte Bundesmittel, die seit dem Krippengipfel 2007 für den Kita-Ausbau bereitstehen, will die Ministerin zwischen den Ländern umverteilen.

Kommunen wollen Rechtsanspruch aussetzen

Nach Schätzungen des Familienministeriums fehlen bundesweit noch immer 130.000 Betreuungsplätze in Kitas oder bei Tagesmüttern. Ab 1. August 2013 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf ein staatlich gefördertes Betreuungsangebot. Wegen der fehlenden Plätze sind Klagen vieler Eltern wahrscheinlich.

Der Chef des hessischen Städtetags fordert deshalb, den gesetzlich garantierten Anspruch auszusetzen. "Der Rechtsanspruch ist nicht in jeder Stadt und für jedes Kind zu verwirklichen", sagte der Geschäftsführende Direktor Jürgen Dieter dem Sender hr-Info. Die Politik solle so mutig sein, das jetzt zu bekennen. Auch Dieter rechnet mit Klagen: "Dann müssen wir das Geld für Schadenersatzleistungen ausgeben und nicht für den Aufbau von Krippenplätzen." Dies sei sehr ärgerlich und sollte möglichst abgewendet werden.

Die größten Probleme beim Ausbau der Kitas sind nach Ansicht des hessischen Städtetages fehlende Fachkräfte und Grundstücke und zu wenig Geld. Dieter hält deshalb Schröders Plan für nicht ausreichend.

Unicef kritisiert Betreuungsgeld

Darüber hinaus gibt es viel Kritik, weil Schröder auch für den Gesetzentwurf zum Betreuungsgeld verantwortlich ist, das Eltern erhalten sollen, die ihre Kleinkinder zuhause erziehen. Kinderschutzbund-Präsident Heinz Hilgers will eine Verfassungsklage dagegen unterstützen. "Es gibt sehr nachvollziehbare verfassungsrechtliche Bedenken gegen das Betreuungsgeld", sagte er der Passauer Neuen Presse . Klagen könne aber nur jemand, der persönlich betroffen sei. "Wir sind bereit, eine Familie in einem Musterverfahren zu unterstützen."

Mit dem Betreuungsgeld macht die Bundesregierung laut Hilgers einen schweren Fehler. Es sei ungerecht, dass nicht alle Eltern davon profitieren sollten. "Viele zahlen für einen Platz in der Kindertagesstätte hohe Gebühren und sollen nun auch noch zusätzlich bestraft werden. Das ist absurd."

Auch das UN-Kinderhilfswerk Unicef lehnt die Pläne ab. "Die Kluft zwischen Kindern in Deutschland darf nicht weiter wachsen. Dazu müssen klare Prioritäten für die Förderung benachteiligter Kinder gesetzt werden", sagte Christian Schneider, Geschäftsführer von Unicef Deutschland. Der Ausbau der Kinderbetreuung müsse "quantitativ und qualitativ" vorangetrieben werden. Das Betreuungsgeld diene diesem Ziel nicht.