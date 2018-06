Manchmal sind es die Nebensätze, die am meisten irritieren. "Wir werden sehen, wie die Bundestagswahl 2013 ausgeht", sagt zum Beispiel ein prominenter CDU-Mann in der vergangenen Woche im kleinen Kreis. Und setzt dann hinzu: "wenn denn 2013 gewählt wird". "Wenn?" – so viel man wusste, stand das Datum bisher nicht infrage.

Oder man ruft in einem Ministerium an. Redet über ein sachliches Thema. Keine Spökenkiekerei. Und plötzlich heißt es, naja, wie das alles nach den zwei Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen weitergehe, könne derzeit ja niemand mit Sicherheit prophezeien.

Bei all dem schwingt stets ein unausgesprochener Subtext mit: Schafft die Koalition es noch bis zum regulären Ende ihrer Legislaturperiode im kommenden Jahr? Oder ist schon früher Schluss? Etwa nach den Landtagswahlen an den kommenden beiden Wochenenden, die für Schwarz-Gelb wohl nicht sonderlich erfreulich ausfallen werden?

Wie nervös die Stimmung ist, lässt sich nicht zuletzt an der Anzahl der Dementis erkennen. Gleich dreimal hat FDP-Chef Philipp Rösler allein am Mittwoch und Donnerstag beteuert, die Koalition halte selbstverständlich bis zum Ende der Legislaturperiode. Kanzlerin Angela Merkel attestierte: "Wir arbeiten sehr gut zusammen und haben noch einiges vor".

Darf man, muss man, sollte man das glauben? ZEIT ONLINE analysiert die wichtigsten Argumente für und wider ein vorzeitiges Ende des schwarz-gelben Krisenbündnisses:

1. Merkel kann mit Brüderle besser als mit Rösler

Im Moment sehen die Umfragen die Liberalen sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Nordrhein-Westfalen wieder bei fünf Prozent. Sollte die FDP den Einzug in beide Landtage knapp schaffen, dürfte die Partei anschließend kein Interessen daran haben, diese leichte Stabilisierung durch Personal- oder Koalitionsquerelen erneut aufs Spiel setzten.

Doch auch wenn es nach den Landtagswahlen zu einem erneuten Wechsel an der FDP-Spitze kommen sollte, liefe nach Angaben aus der Partei alles auf Fraktionschef Rainer Brüderle als Parteichef hinaus. Mit dem Routinier werde Merkel im Zweifelsfall besser zusammenarbeiten als mit dem Kraftmeier Rösler, heißt es.

2. FDP-Wähler wollen kein Harakiri

Die FDP steht angesichts ihrer aktuellen Schwäche ganz unabhängig vom Ausgang der Landtagswahlen mächtig unter Profilierungsdruck. Im Zweifelsfall könnte sich ein Ausstieg aus der Koalition aus Prinzipientreue für sie sogar auszahlen. Sie bräuchten dann nur einen wirklich guten Anlass.

In der FDP-Spitze winkt man bei derartigen Überlegungen jedoch ab. Freiwillig die Regierungsverantwortung aufgeben, das würden manche der liberalen Wähler und Politiker auch als Fahnenflucht interpretieren.