Der Linken-Vorsitzende Klaus Ernst hat sich für eine Kandidatur Sahra Wagenknechts für den Parteivorsitz ausgesprochen. "Sie hat Ausstrahlung weit über die Partei hinaus. Ich halte sie für besonders geeignet als Vorsitzende", sagte er der Süddeutschen Zeitung . Ernst unterstützte grundsätzlich den Vorschlag einer rein weiblichen Führung: Er sei dafür, "dass wir die Idee einer weiblichen Doppelspitze zur Grundlage der Suche nach einer integrativen Lösung machen", sagte Ernst, der nicht mehr kandidieren will. Wagenknecht solle aber einen der beiden Posten bekommen.

Der Vorschlag für eine Parteispitze mit zwei Frauen findet in der Linken große Zustimmung. Am Mittwoch hatten die stellvertretende Parteivorsitzende Katja Kipping und die nordrhein-westfälische Landeschefin Katharina Schwabedissen eine gemeinsame Kandidatur als Duo angekündigt.

Insgesamt liegen dem Parteivorstand bislang acht Kandidaturen für den Parteivorsitz vor. Außer Schwabedissen und Kipping haben sich Fraktionsvize Dietmar Bartsch , die sächsische Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann sowie vier weitgehend unbekannte Männer beworben. Der frühere Parteivorsitzende Oskar Lafontaine hatte am Dienstag seinen Verzicht auf eine Kandidatur erklärt. Gewählt wird die neue Führung auf einem Parteitag in Göttingen am 2. und 3. Juni.

Lafontaine wirbt indirekt für seine Freundin

Offenbar versuchen nun Lafontaines Verbündete in der Partei dessen Lebensgefährtin Wagenknecht durchzusetzen. Parteichef Ernst gilt als enger Vertrauter Lafontaines . Auch aus Niedersachsen und Baden-Württemberg kam Unterstützung für Wagenknecht. Der niedersächsische Fraktionschef Hans-Henning Adler schlug als Doppelspitze Wagenknecht und den thüringischen Fraktionschef Bodo Ramelow vor.

Lafontaine sagte in der ARD-Sendung Anne Will , über die Eignung Wagenknechts für den Parteivorsitz müssten andere urteilen. "Ich habe den Eindruck, dass sie nicht so schlecht beurteilt wird", sagte er. Der 68-Jährige forderte einen Generationswechsel an der Parteispitze.

Wagenknecht selbst äußerte sich zurückhaltend, schloss eine Kandidatur aber nicht aus: "Ich hoffe, dass diese Variante nicht notwendig sein wird, und wir trotzdem eine gute Lösung finden." Sie finde "jetzt eigentlich die Vorstellung sehr charmant, dass wir eine weibliche Doppelspitze bekommen".