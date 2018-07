El Mundo ( Spanien ): "Das Fiasko der CDU bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist schlimmer als erwartet. Die CDU liegt weit hinter der SPD zurück. Die Bedeutung dieser Niederlage ist enorm, denn NRW ist mit 18 Millionen Einwohnern eines der wichtigsten Bundesländer. Der Ausgang der Wahl bestätigt zudem, dass es für Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht einfach sein wird, bei den Parlamentswahlen 2013 ihr Mandat zu verlängern."

Les Dernières Nouvelles d'Alsace ( Frankreich ): "Wird die Kanzlerin diesen Wahlen Rechnung tragen? Im Jahre 2005 hatte ihr Vorgänger Gerhard Schröder angesichts der verheerenden Niederlage in Düsseldorf vorgezogene Wahlen ausgeschrieben. So weit wird Angela Merkel nicht gehen. Aber mit Blick auf die Wahl im kommenden Jahr ist es nun denkbar, dass sie bei der Sparpolitik etwas nachgibt. Paris erwartet nichts anderes von ihr."

La Repubblica ( Italien ): "Die demokratischen Linken fliegen dank der SPD zum Erfolg – und Kanzlerin Merkel ist sehr geschwächt, auch mit Blick auf ihre Rolle in Europa . Ihr zwanghafter Anspruch zur Härte bei sämtlichen Ausgaben verliert Gewicht und Kraft, denn die SPD will (wie Monti und Hollande ) als Gegenleistung für die Ratifizierung des Fiskalpakts Wachstumsanstrengungen. Wenn die Kanzlerin den neu gewählten französischen Präsidenten, den Sozialisten François Hollande, in etwa 48 Stunden im Kanzleramt empfängt, wird sie seinen Wünschen weniger stark gegenüber treten."

Neue Zürcher Zeitung ( Schweiz ): "Vorgezogene Neuwahlen waren in Nordrhein-Westfalen nötig geworden, weil das Landesverfassungsgericht die exzessive Neuverschuldung der rot-grünen Regierung gestoppt hatte. Dennoch wurde Ministerpräsidentin Hannelore Kraft überzeugend im Amt bestätigt. Offenkundig wollen auch viele Deutsche die Sparappelle nicht mehr hören. Für die SPD, die in der Vergangenheit Merkels Politik zur Euro-Rettung mittrug, ist jetzt die Versuchung groß, sich als finanzpolitische Alternative zu inszenieren. Der Kanzlerin stehen auch innenpolitisch schwere Monate bevor."

Der Standard ( Österreich ): " Röttgen hat so viele Fehler im Wahlkampf gemacht, dass sie auch in Berlin nicht verborgen blieben. (...) Als er das Desaster schon vor Augen hatte, versuchte er noch, die Wahl zur Abstimmung über Merkels immer unbeliebteren Sparkurs in Europa umzufunktionieren. Jetzt, mit diesem Wahlergebnis, ist nicht nur Röttgen , sondern auch Merkel blamiert."



Kurier (Österreich): Norbert Röttgen "hat die Chance total vertan, Hannelore Kraft dort zu stellen, wo es möglich und höchst nötig gewesen wäre: Bei ihrer hemmungslosen Schuldenpolitik zur Erfüllung alter und neuer Wahlversprechen, angespornt von der Bundes-SPD. Röttgen traute sich nicht, Spar-Ansagen zu machen, ja kündigte sogar selbst neue soziale Wohltaten an – trotz der riesigen Schuldenlast aus Dezennien sozialdemokratischer NRW-Dominanz. Das zeigt wieder, wie schwer auch der deutschen Politik der Abschied vom Kauf ihrer Wähler mit fremdem Geld fällt."