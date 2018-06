Baden-Württemberg will nach Angaben des Innenministeriums einen Salafisten aus Deutschland ausweisen. Der Islamist aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis habe den Ausweisungsbescheid erhalten, sagte ein Sprecher des Ministeriums in Stuttgart . Der Mann türkischer Staatsangehörigkeit habe einen Monat Zeit, Einspruch einzulegen. Der Ausgewiesene habe ein Video, das zum bewaffneten Kampf aufruft, mit den Worten kommentiert: "Möge Allah uns allen die Möglichkeit geben, zum Dschihad zu ziehen und als Märtyrer zu sterben."



Innenminister Reinhold Gall ( SPD ) begründete, die salafistische Ideologie sei "mit den Grundfesten des demokratischen Rechtsstaates nicht vereinbar". Sie bilde den Nährboden für religiös motivierte Gewalttaten. So hätten die terroristische Sauerlandgruppe und der Attentäter vom Frankfurter Flughafen unter dem Einfluss dieser rückwärtsgewandten Ideologie gestanden. Gall sagte, die Muslime in Deutschland dürften aber nicht unter Generalverdacht gestellt werden; die Mehrzahl lehne den Salafismus ab.

Von bundesweit 4.000 Salafisten kommen etwa 500 aus Baden-Württemberg. Der ausgewiesene Mann war bereits sechs Monate in Haft, weil er Drohvideos verbreitet hatte. Doch auch nach Verbüßung der Strafe veröffentlichte er weitere Videos bei YouTube, in denen Terrorismus und Heiliger Krieg unterstützt werden. Deshalb ist das Innenministerium nach eigenen Angaben von der Gefährlichkeit des Mannes überzeugt.



Der Umgang mit Salafisten wird auch während der Innenministerkonferenz diese Woche in Mecklenburg-Vorpommern Thema sein. Die Sicherheitsbehörden sind alarmiert , weil ein Islamist vor einigen Tagen in einer Video-Botschaft zur Ermordung von Mitgliedern der rechtsextremen Partei Pro NRW und von Journalisten aufrief.