Die Stimmung im Willy-Brandt-Haus am Abend nach der Wahl ist gedämpft, die Anhänger in der Parteizentrale sind unzufrieden. Zwar hat die SPD im Vergleich zur letzten Landtagswahl in Schleswig-Holstein ganz ordentlich zugelegt. Aber ihre Wahlziele haben die Sozialdemokraten dennoch verfehlt. Sie sind weit entfernt von den 40 Prozent, die Spitzenkandidat Thorsten Albig als Zielmarke ausgegeben hatte. Nicht einmal stärkste Partei wurde die SPD. Für Rot-Grün reicht es auch wieder nicht. Und selbst die " Dänen-Ampel " mit dem Südschleswigschen Wählerverband (SSW) hat um 18.05 Uhr nur eine äußerst dünne Mehrheit.

Nicht einmal das FDP-Ergebnis sorgt für Aufmunterung, wie sonst zuletzt auf SPD-Wahlpartys. Immerhin fliegt die Linkspartei aus dem Kieler Landtag, was für den einzigen Jubel im Willy-Brandt-Haus sorgt: "Die Linke ist bald weg vom Fenster", heißt es mit Genugtuung. Allerdings hilft der SPD das Einbrechen des einstigen Erzrivalen wenig: Mit den Piraten gibt es längst eine neue Protestpartei, die nun die Bildung von Regierungen erschwert. Den Genossen in der Parteizentrale schwant nichts Gutes: Kommt es nun wieder zu einer Großen Koalition? Wie zuletzt im Saarland , in Berlin oder in Mecklenburg-Vorpommern?

Die SPD-Führung tritt dieser Sorge schnell entgegen. Eine Große Koalition "will niemand", sagt Generalsekretärin Andrea Nahles in einem TV-Statement. Wenn es eine Mehrheit mit den Grünen und dem SSW gebe, werde man diese nutzen, ganz gleich, wie knapp sie sei. Gewohnt selbstbewusst gibt sich auch Sigmar Gabriel , als er wenig später vor die Basis tritt: Die SPD habe "drastisch" hinzugewonnen und Schwarz-Gelb zum zehnten Mal in Folge keine Mehrheit mehr bei Landtagswahlen. Die Stimmung im Foyer steigt.

Gabriels Unterschied zu den "Stones"

Zum uneingeschränkt positiven Fazit des SPD-Chefs trägt auch der Ausgang der Präsidentschaftswahl in Frankreich bei. Gabriel gratuliert nicht nur seinem "Freund" François Hollande zum Wahlsieg. Er schlägt auch eine ähnlich Merkel-kritische Tonart an wie der französische Sozialist. Die EU ließe sich "nicht nur mit einem Spardiktat" regieren. Man müsse sich "endlich" um Investitionen in Wachstum und Arbeit bemühen und eine weitere "soziale und kulturelle Spaltung" verhindern.

Man kann aus diesen Worten eine Drohung heraushören. Sie richtet sich an die Kanzlerin und die beiden anderen potenziellen Kanzlerkandidaten der SPD, Frank-Walter Steinmeier und Peer Steinbrück. Gabriel scheint immer weniger gewillt zu sein, den quasi großkoalitionären Kurs in der EU-Politik mitzutragen, den die SPD zuletzt eingeschlagen hat. Anders als die beiden "Stones" drängt Gabriel seit Längerem auf einen schärferen Profilierungskurs gegen Schwarz-Gelb.

Erleichterte CDU

Ins Foyer der Berliner CDU-Zentrale haben sich nicht allzu viele Unionsanhänger an diesem Wahlabend verirrt. Nach den ersten Hochrechnungen geht es den meisten wie dem Parlamentarischen Geschäftsführer Peter Altmaier. "Ich bin erleichtert", lautet sein erster Satz. Der Grundtenor des Abends ist schlicht: Es hätte schlimmer kommen können.

Soeben ist zwar eine weitere schwarz-gelbe Landesregierung abgewählt worden. Dennoch hat die CDU einige Gründe sich zu freuen: Sie liegt knapp vor der SPD, obwohl ihrem Spitzenkandidat Joost de Jager in Umfragen weit schlechtere persönliche Werte attestiert wurden als SPD-Mann Torsten Albig. Auch freut die Union, dass von der Küste kein rot-grünes Signal für den Bund oder Nordrhein-Westfalen ausgeht. Vielleicht, so hoffen nun einige mit Blick auf den Aufwärtstrend der FDP , könnte sogar Schwarz-Gelb auf Bundesebene noch eine Zukunft haben. "CDU und FDP haben zusammen fast 40 Prozent der Wähler erreicht", rechnet Altmaier vor. Mehr immerhin als in den vergangenen Wahlen.