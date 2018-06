Armin Laschet ist neuer Vorsitzender des bundesweit größten CDU-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen. Auf den 51-jährigen bisherigen Vizevorsitzenden entfielen bei einem Landesparteitag in Krefeld etwa 80 Prozent der Stimmen, wie eine Parteisprecherin mitteilte.

Der aus Aachen stammende Laschet hatte im Vorfeld seiner Wahl das Thema Wirtschaft als eines der wichtigsten Politikfelder für die nordrhein-westfälische CDU bezeichnet. Es werde "eine der Kernaufgaben sein, in diesem großen Industrieland dafür zu sorgen, dass wir die Wirtschaftskompetenz zurückgewinnen".

Der frühere NRW-Integrationsminister tritt damit die Nachfolge von Ex-Bundesumweltminister Norbert Röttgen an. Der hatte nach der schweren Niederlage bei der NRW-Wahl vor sieben Wochen seinen Rücktritt als CDU-Landeschef angekündigt . Die CDU hatte mit Röttgen als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl am 13. Mai mit 26,3 Prozent ihr bislang schlechtestes CDU-Ergebnis in der Geschichte des Bundeslandes eingefahren. Kurz nach der Wahlniederlage hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel Röttgen als Bundesumweltminister entlassen .