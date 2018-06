Deutschlands Bundesländer fürchten durch den europäischen Fiskalpakt massive Sparzwänge und fordern für eine Zustimmung zusätzliche finanzielle Gegenleistungen des Bundes. Sonntagnachmittag beginnen die Verhandlungen. Kanzleramtschef Ronald Pofalla will – nach dem Kompromiss mit SPD und Grünen – auch die Länder von mehr Spardisziplin überzeugen.



An dem Gespräch im Kanzleramt nehmen neben Pofalla auch Finanzminister Wolfgang Schäuble , Wirtschaftsminister Philipp Rösler und mehrere Ministerpräsidenten teil. Dabei könnte es zu Zugeständnissen der Bundesregierung kommen. Nach Informationen des Spiegel will Kanzlerin Angela Merkel den Ministerpräsidenten anbieten, dass der Bund mögliche Strafzahlungen an Brüssel komplett übernehmen könnte, wenn Deutschland seine finanzpolitischen Verpflichtungen im Fiskalpakt verfehlen sollte.



Umstritten war vor dem Spitzentreffen, ob der Bund schrittweise in die Kosten für die Eingliederung behinderter Menschen einsteigen soll, die 12 bis 13 Milliarden Euro jährlich ausmachen. Bayern fordert zudem mehr Geld für den Aus- und Neubau von Straßen im Freistaat. Mit diesen erhofften finanziellen Erleichterungen als Gegenleistung für ihre Zustimmung im Bundesrat können die Länder dem Bericht zufolge jedoch nicht rechnen. "Wenn man in Berlin stur bleiben sollte, tritt eine schwierige Situation ein", warnte bereits der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer in der Bild am Sonntag . "Bayern gibt seine Forderung nicht auf."

Länder dürften nicht überfordert werden

Auch die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft plädiert laut Spiegel weiter für Ausgleichszahlungen. Für die Länder verändern sich die Rahmenbedingungen fundamental, wenn man plötzlich für die kommunalen Schulden quasi in der Mithaftung sei, sagt Kraft. "Ohne Entlastung der Kommunen wird das nicht funktionieren." Der Bund müsse die Eingliederungshilfen für Behinderte übernehmen.

Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir forderte die Regierung auf, Sparfesseln für die Bundesländer durch den europäischen Fiskalpakt zu verhindern. "Die Länder haben zu Recht darauf verwiesen, dass es über Aufgaben, die der Bund den Kommunen übertragen hat, eine massive Zusatzbelastung der Länder gibt", sagte er. Dafür müsse es einen Ausgleich geben vom Bund.