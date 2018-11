Es musste ja so kommen. Da hilft die SPD Joachim Gauck ins Amt des Bundespräsidenten – und prompt sagt er Sätze, die einigen Sozialdemokraten gar nicht gefallen. So fiel zuletzt, als er die Woche der Umwelt eröffnete, ein Wort, das in westdeutschen Genossenköpfen klassische Reflexe triggert: Der Bundespräsident warnte vor " planwirtschaftlichen Verordnungen ".

Da muss die große Keule her. Sie schwingt sogleich der frühere Staatssekretär im Bundesumweltministerium und SPD-Linke Michael Müller : " Gaucks Kritik hängt wohl mit seiner Ost-Mentalität zusammen. Er hat Angst vor der Planwirtschaft. "

Rumms, das sitzt. Was kann ein Ostdeutscher auch schon verstehen vom Geflecht westdeutscher Energiekonzerne, von Industriepolitik und der Notwendigkeit, Wind- und Sonnenenergie staatlich zu fördern?

Von allzu großem historischen Bewusstsein zeugt es allerdings nicht, ausgerechnet Gauck Angst als Motiv seines Handelns zu unterstellen. Und was soll diese Ost-Mentalität genau sein, die Müller da heraufbeschwört? Dass der Bundespräsident aus Ostdeutschland stammt, sollte hinlänglich bekannt sein. Was dies für ihn bedeutet, sagte Gauck jüngst der ZEIT : "Im Gemüt bin ich sicher Ostdeutscher, im Kopf nicht. Das heißt, dass ich mit all meinen Überzeugungen westlichen Werten verpflichtet bin. Ich gehöre dem Reich der Freiheit an."

Karsten Polke-Majewski Karsten Polke-Majewski ist Leiter Investigativ/Daten von ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

Das ist der wahre Dorn, der Müller piekt: Dieser Bundespräsident ist ein Konservativer, der offenen Märkten und freiem Wettbewerb anhängt, wie er in seiner Rede zur Energiewende unumwunden zeigte: "Das ist unsere Stärke, die Stärke von Demokratie und Marktwirtschaft: der Wettstreit um den besten Weg." Mit Ost-Mentalität hat das nichts zu tun, ganz im Gegenteil. Weshalb ihm die Liberalen auch zujubeln.

Es ist kaum eine Woche her, da distanzierte sich der Bundespräsident während seiner Nahostreise von der Kanzlerin und ihrem Wort von der Sicherheit Israels als deutscher Staatsräson. Nun muss auch die SPD feststellen, dass sich dieser Bundespräsident ihren Denkmustern entzieht. Schon sein Satz, dass nicht der Islam, sondern "die Muslime, die hier leben" zu Deutschland gehören, enttäuschte manche seiner Unterstützer.

Niemand verlangt, dass jeder mit Gaucks Meinung einig sein muss; der Bundespräsident selbst forderte in seiner Rede ja zum Streit auf: "Sie müssen gelegentlich auch den Leuten widersprechen, die so tun, als dürfe man sich in einer Demokratie nicht streiten." Doch statt kleingeistige Attacken zu reiten, schmückte es die Gauck-Kritiker mehr, würden sie die eigenen Argumente schärfen. Denn das ist es doch, was vom Osten zu lernen ist: dass, wer ideologische Festungen verlässt und wagt, sich aus gedanklichen Zwängen zu lösen, eine ganze Gesellschaft verändern kann .