Angesichts der Irritationen über die Ergebnisse beim EU-Gipfel in Brüssel sind Spekulationen laut geworden, die Abstimmung über den Euro-Rettungsschirm ESM zunächst abzusetzen. FDP-Politiker Jürgen Koppelin sprach sich für eine Verschiebung des für den Abend geplanten Beschlusses aus. "Die Haltung der FDP war bisher, dass die Kriterien nicht aufgeweicht werden dürfen", sagte Koppelin vor einer Sondersitzung des Haushaltsausschusses.

Streitpunkt ist, dass Kanzlerin Angela Merkel in Brüssel mehr Zugeständnisse für eine einfachere Kreditvergabe an geschwächte Banken in Europa gemacht hat als erwartet. Die Unionsfraktion im Bundestag will die Abstimmung trotzdem nicht von der Tagesordnung absetzen, sagte CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe .

Merkel verteidigte die Gipfel-Beschlüsse zum ESM. Sie hätten inhaltlich keine Auswirkung auf die Gesetze, die im Bundestag zur Abstimmung stehen. Bevor es Geld für die Banken gebe, müsse erst eine starke europäische Bankenaufsicht aufgebaut werden, sagte die Kanzlerin. Ohne die erneute Zustimmung des Bundestags sei der Aufbau die Bankenaufsicht gar nicht möglich.

Der SPD-Haushaltsexperte Carsten Schneider sagte dennoch, seine Partei könne einer "Black Box" nicht ohne Weiteres zustimmen. Denn mit den Beschlüssen zum dauerhaften Euro-Rettungsschirm ESM "sind alle Auflagen an ein Land nur noch Papiertiger", kritisierte Schneider . Die Koalition habe direkte Kredite an Banken noch am Mittwoch im Haushaltsausschuss per Antrag ausgeschlossen. Die Vereinbarung von Brüssel stehe also der Rechtslage entgegen.

Der Grünen-Fraktionsgeschäftsführer Volker Beck schrieb auf Twitter , Kanzlerin Angela Merkel habe in Brüssel "Federn lassen müssen".

Erleichterungen für Schuldenstaaten

Die Staats- und Regierungschefs hatten sich auf dem Gipfeltreffen zur Euro-Krise in Brüssel unter anderem darauf verständigt, dass der ESM auch direkt Kapitalhilfe an Banken leisten darf. Die Europäische Zentralbank soll dafür in einem ersten Schritt die Voraussetzungen schaffen. Gleichwohl muss die Regierung des betroffenen Landes wie bei allen anderen Hilfsmöglichkeiten im Gegenzug "angemessene Auflagen" für die Hilfen erfüllen, wie es in einer Erklärung der Euro-Länder heißt.

Die Schuldenstaaten Spanien und Italien hatten in Brüssel Erleichterungen ausgehandelt – als Gegenleistung für ihre Zustimmung zum geplanten EU-Wachstumspakt. In bestimmten Fällen soll der ESM seinen Status als bevorzugter Gläubiger verlieren. Die öffentlichen Geldgeber haften demnach genauso wie die privaten. Staatsanleihen von Krisenstaaten sollen dadurch wieder attraktiver werden.

Das Bundesfinanzministerium bekräftigte, eine Inanspruchnahme der Euro-Rettungsschirme EFSF und ESM sei immer mit Auflagen verbunden. Diese Auflagen könnten allerdings unterschiedlicher Art sein, sagte ein Ministeriumssprecher.

Bundeskanzlerin Merkel wollte am Nachmittag das Parlament zunächst in einer Regierungserklärung über die Ergebnisse des EU-Gipfels informieren. Am Abend sollen dann Bundestag und Bundesrat über den geplanten EU-Fiskalpakt für mehr Haushaltsdisziplin und den ESM abstimmen.