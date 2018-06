Die ostdeutsche Gesellschaft ist sehr heterogen – wie sollte es auch anders sein? Zu ihr gehören die ehemalige privilegierte Oberschicht der Parteikader der DDR und der gutverdienenden Stasi-Offiziere, von denen jetzt viele mittelständische Unternehmer sind. Sie sind jene, die sich anpassten und Karriere oder ihren Doktor in Moskau machten. Spätestens seit in Brandenburg Rot-Rot regiert, sitzen sie in Landesministerien und dem Parlament.

Wer für seine Überzeugungen oder seinen Wunsch, aus der DDR zu fliehen, im Zuchthaus saß, hat es schwerer. Die ehemals von der SED Verfolgten stehen existenziell einfach weniger gut da. Niemand zeigt Mitleid und Bedauern.

Jetzt sollen Täter und Opfer sich versöhnen, fordert der brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck und will die Diskussion über Stasi-Machenschaften beenden. So lassen sich jedenfalls seine Interview-Äußerungen auf ZEIT ONLINE verstehen. Sein Parteifreund Egon Bahr meint gar, dass die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit die Versöhnung verhindert und verlangte, die Behörde für die Aufarbeitung der Stasi-Akten zu schließen.

Mythos vom harmoniebedürftigen Ossi

Dazu passt, dass sich Brandenburgs SPD heftig gegen eine Enquete-Kommission wehrte, die den Weg des Landes nach der Wende untersuchen sollte. Die Folgen zeigten sich Jahre später: Gutachter bescheinigten Brandenburg gravierende Mängel der Stasi-Aufarbeitung. Heraus kam auch, dass in der Lehrerausbildung in Potsdam geschichtsdidaktische Seminare zu DDR-Themen fehlen. Andere ostdeutsche Bundesländer haben die SED-Opfer besser beraten und betreut und sich intensiver dem DDR-Thema gewidmet.

Indem Platzeck den Mythos vom harmoniebedürftigen Ostdeutschen weiterspinnt, verkennt er die Hierarchien und Konflikte, die schon in der DDR existierten. Es gab deutliche Unterschiede zwischen Kellner und Gast, Handwerker und Kunde, Verkäuferin und Kunde, Polizist und Bewohner. Den Kindern schärfte man ein, in der Schule bloß nichts über die Haltung und über politische Ansichten des Elternhauses zu erzählen.

Doch das Regime beschaffte sich die Informationen: Nach Lektüre der Stasiakten wussten viele Staatskritiker, wer sie bespitzelt hatte. In manchen Fällen der eigene Bruder, die Ehefrau, der Freund...

Platzeck respektiert Ostbiografien nicht

Was also soll die Kritik Egon Bahrs an den Stasi-Akten? Die Machenschaften des Regimes sind längst nicht aufgearbeitet: Es gab Karrieristen, die für ihr berufliches oder politisches Fortkommen ihre Mitmenschen denunzierten. Der Staat erpresste Bürger und drohte ihnen, um sie für die Stasi zu gewinnen. Es gab zwar viele Verweigerer, manche führten ihren Führungsoffizier in die Irre. Aber es gab noch mehr Freiwillige und Willfährige, viele hundertprozentig linientreue Bürger, die ihre Mitmenschen ins Zuchthaus brachten.

Statt diese dunkle DDR-Geschichte aufzuarbeiten, bastelt Ministerpräsident Platzeck an einer kollektiven Ossi-Identität. Animiert hat ihn wohl sein früherer Amtskollege Wolfgang Böhmer, der gebetsmühlenhaft beklagte, die Westdeutschen respektierten die Ostbiografien nicht. In Brandenburg erhält diese Kritik eine ganz neue Bedeutung: Herr Platzeck respektiert viele Ostbiografien nicht!