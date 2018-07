Bundeskanzlerin Angela Merkel will nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa doch zum EM-Finale nach Kiew reisen, sollte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielen. Aus Berliner Regierungskreisen hieß es, die Kanzlerin wolle trotz der schwierigen Menschenrechtslage in der Ukraine zum Endspiel fahren. Merkel hatte das laut Teammanager Oliver Bierhoff bereits in der Mannschaftskabine nach dem Viertelfinale gegen Griechenland angekündigt. Offiziell will sie sich dazu aber erst nach dem Halbfinale gegen Italien äußern, das am Donnerstagabend in Warschau ausgetragen wird.

Vor Beginn der EM hatte es im Kanzleramt geheißen, sollte sich die Lage für die inhaftierte Ex-Regierungschefin Julija Timoschenko nicht verbessern, werde Merkel nicht bei einem Spiel neben Präsident Viktor Janukowitsch sitzen. Öffentlich hatte Merkel gesagt, die rechtsstaatliche Lage in der Ukraine gebe Grund zur Sorge . Es sei wichtig, alles dafür zu tun, dass Timoschenko schnell die richtige Behandlung gegen ihre Erkrankung bekomme.

Die 51-Jährige Oppositionspolitikerin wird inzwischen von Ärzten der Berliner Charité betreut , ihre Lage gilt aber als weitgehend unverändert.

Kritik der Grünen

Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, Tom Koenigs (Grüne), kritisierte den möglichen Besuch Merkels beim EM-Finale. "Ich möchte keine Jubelbilder der Kanzlerin mit Janukowitsch sehen", sagte er. "Wenn sie sich beteiligen will, und das will sie ja, dann kann sie sehr viel mehr Fans beglücken, wenn sie hier (in Berlin ) zur Fanmeile kommt." Koenigs sagte, Timoschenko werde zu Unrecht "in einem scheußlichen Gesundheitszustand im Gefängnis gehalten". Es reiche deshalb nicht, wenn Merkel Timoschenko in Haft besuchte. "Wenn es natürlich Frau Merkel gelänge, Frau Timoschenko mitzubringen, dann soll sie auch aufs Spiel gehen", sagte Koenigs.

Die EU-Kommission boykottiert die Spiele in der Ukraine ganz offiziell. Mitglieder der Bundesregierung blieben den drei deutschen Gruppenspielen in der Ex-Sowjetrepublik ebenfalls fern.

Derzeit läuft die Berufungsverhandlung gegen Timoschenkos Verurteilung wegen Amtsmissbrauchs zu sieben Jahren Straflager. Wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes nimmt sie an dem Prozess nicht teil.