Nach der verlorenen Landtagswahl von Nordrhein-Westfalen haben sich die Umfragewerte der Union wieder stabilisiert. Im wöchentlichen stern-RTL-Wahltrend erhielt sie zum zweiten Mal in Folge einen Punkt mehr und landete bei 34 Prozent. Sie hat damit in etwa wieder das Niveau von vor der Landtagswahl erreicht. Nach der Wahlniederlage in NRW war sie bundesweit um vier Punkte auf 31 Prozent gesunken.

Die FDP dagegen bleibt in ihrem Umfragetief. Sie verlor im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt auf vier Prozent und wäre damit nicht im nächsten Bundestag vertreten. Die Werte der übrigen Parteien bleiben stabil: Der SPD wollen unverändert 27 Prozent der Wähler ihre Stimme geben, den Grünen 13 Prozent, den Piraten zehn Prozent und der Linken sieben Prozent. Auf sonstige Parteien entfallen fünf Prozent der Stimmen.

Union profitiert nicht von Beliebtheit der Kanzlerin

Auf die Frage, weshalb die Union nicht stärker vom hohen Ansehen der Kanzlerin profitiere, sagte Forsa-Chef Manfred Güllner dem stern , die großen Parteien litten seit Langem unter einem Vertrauensrückgang. Daran habe auch Angela Merkel nichts ändern können.

Die derzeit laufende Fußball-Europameisterschaft hat nach Ansicht des Meinungsforschers keinerlei Einfluss auf die politische Stimmung. Güllner sagte: "Das ist in der Realität nicht nachzuweisen. Während der Weltmeisterschaft 2006 zum Beispiel fiel die Union trotz aller nationalen Euphorie zurück."

Für den stern-RTL-Wahltrend befragte das Forsa-Institut im Juni 2012 insgesamt 2.501 repräsentativ ausgesuchte Bürger.