Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) kritisiert den angeblich geplanten kompletten Führungswechsel bei der Bundespolizei als "schäbig und menschlich unanständig". Ihr Vorsitzender Rainer Wendt äußerte sich empört über die Entscheidung von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich ( CSU ): "So geht man nicht mit erfolgreichen Polizeiführern um, die immer Loyalität und Pflichterfüllung gezeigt haben." Friedrich will den Präsidenten der Bundespolizei, Matthias Seeger, und dessen Stellvertreter Wolfgang Lohmann und Michael Frehse ablösen. Das bestätigten Koalitionskreise.

Seegers Nachfolger soll der bisherige Referatsleiter für Terrorismusabwehr im Bundesinnenministerium, Dieter Roman, werden. Als neue Vizepräsidenten sind der bisherige Inspekteur der Bereitschaftspolizeien der Länder, Jürgen Schubert, und der Ministerialrat Franz Palm vorgesehen. Das berichtet Focus Online . Kommende Woche soll sich das Bundeskabinett mit den Personaländerungen befassen.

Hintergrund des Rauswurfs ist offenbar der Widerstand der bisherigen Polizeispitze gegen Reformpläne der Regierung. Seeger hatte sich öffentlich dem Vorhaben einer Zusammenlegung von Bundespolizei und Bundeskriminalamt (BKA) widersetzt. Diese mangelnde Loyalität werde Seeger nachhaltig übelgenommen, berichtet die Mitteldeutsche Zeitung . Gegen die vorerst gescheiterte Fusion gab es aus beiden Häusern Proteste. Seeger hatte gewarnt: "Bei einer Fusion wären beide Organisationen Verlierer."

Der Chef der DPolG-Bundespolizeigewerkschaft, Ernst G. Walter, nannte den "Kahlschlag an der Führung" eine Maßnahme von "himmelschreiender Ungerechtigkeit". Im Gegensatz zum Verfassungsschutz und zum Bundeskriminalamt, die von Skandalen erschüttert worden seien, habe es für die Bundespolizei nur Erfolgsmeldungen gegeben. "Die Bundespolizei ist die erfolgreichste Sicherheitsbehörde des Bundesinnenministers."

Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisierte die Pläne des Innenministers. Dieser Schritt werde die enormen Probleme der Bundespolizei nicht lösen, warnte der zuständige GdP-Bezirksvorsitzende Josef Scheuring. "Es gab unzweifelhaft Spannungen innerhalb der Führung und zum Bundesinnenministerium. Das mag zu der Ablösung führen, ist aber nicht Ursache der Probleme der Bundespolizei", sagte Scheuring.

"Öffentliche Rufbeschmutzung"

Die Ablösungsentscheidung, mit der Spitzenbeamte grundsätzlich rechnen müssten, sei im Falle von Bundespolizei-Chef Matthias Seeger zudem von einer "öffentlichen persönlichen Rufbeschmutzung" und "falschen Verdächtigungen" begleitet, kritisierte Scheuring. Seeger waren in Medienberichten Verbindungen zum autoritären Regime Weißrusslands vorgeworfen worden.

Scheuring beklagte eine wachsende Kluft zwischen immer mehr Aufgaben im In- und Ausland und immer weniger Geld und Personal. Das führe zu "einer extremen Überlastungssituation" und angesichts schlechterer Berufsperspektiven zu "massivem Frust" in der Bundespolizei. Dies alles sei bekannt, "ohne dass die politisch Verantwortlichen im Bundesinnenministerium, im Innen- und Haushaltsausschuss des Bundestages jedoch die notwendigen Umsteuerungen bisher vorgenommen hätten".

Der CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach forderte von der neuen Führung der Bundespolizei die Konzentration auf ihre Kernkompetenz: "Bei keiner anderen Sicherheitsbehörde des Bundes hat es in den vergangenen 20 Jahren so viele organisatorische Veränderungen gegeben wie bei der Bundespolizei", sagte Bosbach der Bild am Sonntag . Deshalb sei es ganz wichtig, dass die neue Führung und die Politik dafür sorgten, "dass sich die Bundespolizei zukünftig wieder zu 100 Prozent auf ihre Kernaufgabe, die Gewährleistung der Sicherheit, konzentrieren kann".