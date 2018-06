Unmittelbar vor der Bundestagsabstimmung über Milliardenhilfen für Spaniens angeschlagene Banken hält die Debatte über die Unterstützung an. Eine Mehrheit im Parlament gilt zwar als wahrscheinlich, im Haushaltsausschuss des Bundestags, in dem Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ( CDU ) für die geplanten Hilfen warb, äußerten am Mittwochabend aber zahlreiche Abgeordnete ihr Unbehagen über die Rettungsaktion.

Auch einige Abgeordnete von Union und FDP signalisierten, dass sie nicht zustimmen wollen. "Ich bin nicht der Auffassung, dass die Hilfsmaßnahmen für die in Not geratenen spanischen Banken überwiegend vom deutschen Steuerzahler geschultert werden müssen", sagte etwa der Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses, Wolfgang Bosbach (CDU).

Politiker der Koalition spielten die Bedeutung einer Koalitionsmehrheit bei der Abstimmung herunter . "Wir wählen heute keine Kanzlerin", sagte FDP-Generalsekretär Patrick Döring. Grundsätzlich braucht die Kanzlerin nur eine einfache Mehrheit für den Beschluss, also die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion , Norbert Barthle (CDU), forderte von den Koalitionsabgeordneten eine "breite und klare Mehrheit". Finanzminister Schäuble sagte, er habe im Hinblick auf Unterstützung für das Vorhaben einen "guten Eindruck" im Haushaltsausschuss gewonnen.

SPD und Grüne signalisierten Zustimmung, wollen sich aber offensichtlich erst in ihren Fraktionssitzungen unmittelbar vor der Sondersitzung des Parlaments endgültig festlegen. Der SPD-Haushaltsexperte Carsten Schneider sagte: "Ich entscheide kurzfristig, ob ich zustimmen werde, es sind noch offene Fragen. Ich bin für die Spanien-Hilfe , aber dagegen, dass wieder nur die Zocker-Banken gerettet werden." Die Grünen-Politikerin Priska Hinz sagte, sie halte die Hilfen für "grundsätzlich richtig". Sie erwarte aber noch die Klärung offener Fragen insbesondere zur weiteren Parlamentsbeteiligung. Die Linke will geschlossen mit Nein stimmen.

30 Milliarden Euro sollen bereits im Juli an Spanien gehen

Der SPD-Haushaltsexperte Joachim Poß forderte Union und FDP auf, ungeachtet der möglichen Zustimmung seiner Fraktion für eine klare eigene Mehrheit zu sorgen. Auch FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle warb für Zustimmung. " Spanien hat bereits Reformen in Angriff genommen und braucht jetzt die Unterstützung Europas", sagte er. Gleichzeitig mahnte er aber die Regierungen in Spanien und Griechenland , ihre Probleme in den Griff zu bekommen. "Dabei helfen wir, aber wir machen das nicht ohne Gegenleistung." Die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Gerda Hasselfeldt , sagte: "Wir erwarten von den europäischen Institutionen eine wirksame Kontrolle dieser Hilfen im Hinblick auf eine Restrukturierung des spanischen Bankensektors."

Die Entscheidung über die Hilfen aus dem Euro-Rettungsfonds EFSF trifft der Bundestag am Nachmittag in einer Sondersitzung. Der Haushaltsausschuss gab am Mittwoch kein Votum ab. Der EFSF hat ein Volumen von 240 Milliarden Euro. Deutschland haftet mit knapp 30 Prozent.

Spanien hatte am 25. Juni offiziell Bankenhilfe aus dem Rettungsfonds beantragt. Eine erste Tranche von 30 Milliarden Euro soll bereits vor dem Monatsende für akute Notfälle bereitgestellt werden. Insgesamt könnten sich die Hilfszusagen auf bis zu 100 Milliarden Euro summieren.