Wenn selbst die Opposition kaum noch etwas auszusetzen hat, sollte das Problem nicht so groß sein. Carsten Schneider , der haushaltspolitische Sprecher der SPD , war noch vor Kurzem sehr zornig darüber, wie die Regierung den Bundestag bei der Euro-Rettung überging. Von einer "erheblichen und schwerwiegenden Missachtung des Parlaments" sprach der Sozialdemokrat.

Jetzt aber, nach dem Beschluss über den dauerhaften Rettungsfonds ESM und vor der heutigen Verhandlung des Verfassungsgerichts über das ESM-Gesetz, ist Schneider halbwegs besänftigt. SPD und Grüne hätten "wesentliche Verbesserungen durchsetzen" können, sagt er. Vor allem der Haushaltsausschuss des Bundestages habe nun mehr Einfluss.

Die EU-Rettungsschirmpolitik erscheint den meisten Bürgern als undurchsichtig und undemokratisch. Warum ist dann selbst die Opposition zufrieden?

Eine Erklärung lautet, dass sich der Bundestag beim Rettungsfonds ESM weitreichendere Mitbestimmungsrechte gesichert hat als jedes andere nationale Parlament in Europa . Egal ob ein Krisenstaat Hilfen aus dem Fonds beantragt oder Banken direkte Kapitalspritzen erhalten: Die Abgeordneten müssen die Entscheidung vorher absegnen. Andernfalls darf Finanzminister Wolfgang Schäuble im Gouverneursrat, dem Leitungsgremium des Fonds, nicht zustimmen.

Die Entscheidungen müssen einstimmig fallen

Das deutsche Parlament entscheidet etwa mit, wenn der ESM sein Stammkapital von derzeit 80 Milliarden Euro erhöhen will oder das Darlehensvolumen des Fonds ausgeweitet werden soll. Werden neue Hilfstranchen an die Schuldenländer gezahlt, müssen zwar nicht alle Abgeordneten, wohl aber der Haushaltsausschuss zustimmen. Die Mitbestimmungsrechte des Bundestages reichen damit weiter als in anderen EU-Staaten. In Österreich , Frankreich oder Griechenland haben die Parlamente überhaupt nicht mitzureden, wenn der ESM entscheidet.

Da alle wichtigen Entscheidungen im Gouverneursrat einstimmig fallen, können die Parlamentarier jede Hilfszahlung an ein Euro-Krisenland blockieren. Das gilt selbst dann, wenn der Rat mit qualifizierter Mehrheit abstimmt. Denn Deutschlands Stimmgewicht, das seinem Anteil am Grundkapital des Rettungsfonds entspricht, reicht aus, um ein Veto einzulegen. Auch bei einem Eilverfahren behielte der Bundestag die Hoheit. "Es gibt keine Entscheidung über deutsche Steuergelder am Deutschen Bundestag vorbei", sagt die CDU-Abgeordnete Antje Tillmann.

Der Bundestag besitzt also dem Gesetz nach das, was das Bundesverfassungsgericht in früheren Urteilen immer verlangt hatte: ein Vetorecht. Das ESM-Gesetz sieht sogar vor, dass sich der deutsche Vertreter im Gouverneursrat nicht enthalten darf, wenn der Bundestag vorher nicht gefragt worden ist. Denn laut dem ESM-Vertrag würde auch eine Enthaltung als Zustimmung gewertet. Die Abgeordneten haben dem Finanzminister sogar vorgeschrieben, dass er bei allen wichtigen Fragen teilnehmen muss, damit eine Abwesenheit nicht dazu führt, dass das ESM-Gremium gegen den Willen des Bundestags entscheidet.