Das Bundesverfassungsgericht will sich für das Eilverfahren zum Euro-Rettungsschirm ESM und Fiskalpakt mehr Zeit nehmen als angenommen. Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle kündigte bei der Verhandlung in Karlsruhe eine "verfassungsrechtlich vernünftige Prüfung" der Klagen an, die über ein normales Eilverfahren hinausgehen könne. Dies könnte nach Angaben von Prozessbeteiligten bis zu drei Monate dauern.

Die Richter wollten eigentlich nur über die Eilanträge der Kläger gegen die beiden völkerrechtlichen Verträge beraten. Die Bundesregierung bat das Gericht allerdings in der Verhandlung, auch die entscheidende Frage mitzuprüfen, ob ESM-Rettungsschirm und Fiskalpakt gegen das Grundgesetz verstoßen. Das würde zwar das Urteil verzögern, allerdings vorzeitig für Klarheit in der Sache sorgen.

Voßkuhle sagte, es gebe die Möglichkeit, eine Art Zwischenverfahren vorzunehmen. Durch eine ausführliche Prüfung könnte eine Verunsicherung der Märkte vermieden werden. Denn wenn dem Eilantrag stattgegeben werde, heiße es in der internationalen Presse: "Euro-Rettung gestoppt", formulierte Voßkuhle seine Sorge. Andererseits hätten die Kläger aber Anspruch auf ein ordentliches zweigeteiltes Verfahren mit einer gründlichen Prüfung im Hauptverfahren.

Regierung mit längerer Prüfung einverstanden

Die Bundesregierung drängt zwar auf eine schnelle Entscheidung, ist jedoch bereit, eine Verschiebung um einige Wochen zu akzeptieren. Das Verfassungsgericht hatte zu Beginn der Verhandlung den Bevollmächtigten der Bundesregierung, Ulrich Häde, gefragt, wie viel Zeit für eine gründlichere Prüfung bleibe, ohne dass es zu negativen Folgen auf den Märkten komme. Häde antwortete, das Gericht könne zu seinem Ergebnis auch in einer Prüfung kommen, die einige Wochen über die sonst übliche Drei-Wochen-Spanne hinausgehe.

Das Gesetz für den Rettungsschirm ESM sollte ursprünglich bereits am 1. Juli in Kraft treten, wurde aber wegen der Verfassungsklagen verschoben. Für das Eilverfahren war eigentlich mit einer Dauer von bis zu drei Wochen gerechnet worden. Mit ihren Eilanträgen wollen die Kläger verhindern, dass Bundespräsident Joachim Gauck die Ende Juni von Bundestag und Bundesrat beschlossenen Ratifizierungsgesetze für ESM und Fiskalpakt unterzeichnet, noch bevor das Verfassungsgericht in der späteren Hauptverhandlung über ihre Verfassungsmäßigkeit entscheidet.

Bundesbankpräsident Jens Weidmann warnte bei seiner Anhörung auch vor zu hohen Erwartungen an eine schnelle Ratifizierung von ESM und Fiskalpakt. Das sei keine Garantie, dass sich die Schuldenkrise nicht verschärfe. Er zeigte sich überzeugt, dass der kleinere Schutzschirm EFSF bis dahin den Finanzbedarf der kriselnden Euro-Länder Spanien und Zypern abdecken könnte. Rufen nach dem Einsatz einer "Bazooka" zur Bewältigung der Schuldenkrise erteilte er eine Absage. Wer danach rufe, verstehe die institutionellen Rahmenbedingungen Europas nicht, sagte Weidmann.