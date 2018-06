Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ( FDP ) hat vor der Karlsruher Verhandlung zum Stopp des Euro-Rettungsschirms ESM und des Fiskalpakts andere Politiker gemahnt, sich mit Äußerungen gegenüber den Richtern zurückzuhalten. "Regierung und Politik sollten sich hier absolut heraushalten, das Bundesverfassungsgericht braucht keine Hinweise", sagte sie der Augsburger Allgemeinen . "Die Richter wissen auch um die Bedeutung, die ihre Entscheidung auf die Wirtschaft hat." Sie habe "überhaupt keine Sorge, dass die Entscheidung zu Irritationen führen wird", sagte die Ministerin.

Das Bundesverfassungsgericht verhandelt am heutigen Dienstag über Eilanträge gegen den ESM und den europäischen Fiskalpakt für mehr Haushaltsdisziplin. Der FDP-Europaabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff hatte die Urteilsfähigkeit der Richter in europäischen Angelegenheiten angezweifelt . Der CDU-Haushaltsexperte Norbert Barthle sagte, er erwarte, dass sich das Gericht "intensiv mit den Folgen seiner Entscheidung befassen wird". Wenn sich der eigentlich für Anfang Juli vorgesehene Start des ESM-Rettungsfonds weiter verzögern sollte, "hätte dies ganz erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte", sagte Barthle der Berliner Zeitung .

Bei den Eilanträgen geht es zunächst nur um die Frage, ob Bundespräsident Joachim Gauck bis zur Entscheidung in der Hauptsache die beiden Ratifizierungsgesetze unterschreiben darf oder nicht. Mit einer Entscheidung über die Frage, ob der ESM und der Fiskalpakt gegen das Grundgesetz verstoßen, wird in einigen Wochen gerechnet. An der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe nimmt auch Finanzminister Wolfgang Schäuble teil.

Kläger sehen Eingriff in Haushaltsrecht des Bundestages

Dem Zweiten Senat des Gerichts liegen mehrere Eilanträge und Klagen vor, unter anderem vom Verein Mehr Demokratie um die frühere Justizministerin Herta Däubler-Gmelin , der sich 12.000 Bürger angeschlossen haben. Die Kläger argumentieren, die beiden Verträge griffen zu tief in die Haushaltsrechte des Bundestages ein. Würde Gauck die beiden Gesetze vor der Entscheidung in der Hauptsache unterschreiben, käme Deutschland zudem nicht mehr aus diesen neuen internationalen Verpflichtungen heraus.

Der ESM soll finanziell in Not geratenen Euro-Ländern mit Krediten von bis zu 500 Milliarden Euro helfen können. Dafür steht Deutschland mit 22 Milliarden Euro in bar und weiteren 168 Milliarden Euro an abrufbarem Kapital gerade. Mit dem Fiskalpakt verpflichten sich die Unterzeichnerländer zur Einführung von Schuldenbremsen.