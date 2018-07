Die Bundespolizei hieß bis 2005 noch Bundesgrenzschutz. Sie ist in erster Linie für den Schutz von Bundesgebäuden wie zum Beispiel dem Kanzleramt, der Grenzen, der Flughäfen und der Bahnhöfe zuständig. Auch die Spezialeinheit GSG 9 ist bei der Bundespolizei angesiedelt.

In Ausnahmefällen kann sie die Polizisten der Länder unterstützen, so zum Beispiel bei Demonstrationen oder Naturkatastrophen. Zur Absicherung des Castor-Transportes waren Bundespolizisten im Einsatz. Wenn in ihrem Tätigkeitsgebiet Straftaten passieren, so kann die Bundespolizei diese auch selbst verfolgen. Auf Anweisung des Bundesverfassungsschutzes kann die Behörde außerdem Verdächtige abhören.

Die Bundespolizei ist auch im Ausland tätig. Pro Jahr werden 180 Mann entsandt, zum Beispiel zu den Einsätzen der europäischen Grenzschutzagentur Frontex an den Außengrenzen des EU-Schengen-Raums. Außerdem schützen Bundespolizisten die deutschen Auslandsvertretungen. Derzeit sind über 200 Beamte in rund 70 Ländern tätig, einen Schwerpunkt bilden die deutschen Vertretungen in den Hauptstädten von Afghanistan und Irak, Kabul und Bagdad.

Die Bundespolizei untersteht dem Bundesinnenministerium. Ihre Aufgaben sind im Bundespolizeigesetz, aber auch im Aufenthaltsgesetz, im Asylverfahrensgesetz und im Luftsicherheitsgesetz geregelt. Für die Behörde arbeiten rund 40.000 Beschäftigte.