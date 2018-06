Die Geheimdienstkontrolleure in Sachsen sind erschrocken über die Zustände in der Verfassungsschutzbehörde des Landes. Der CDU-Abgeordnete Peter Schowtka sagte gegenüber ZEIT ONLINE, es komme ihm so vor, als ob der Verfassungsschutz "aus lauter Geheimnistuerei" Unterlagen während der Ermittlungen gegen die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund ( NSU ) zurückhalten habe.

In der Aufarbeitung der NSU-Morde sind erst kürzlich Protokolle von der Telefonüberwachung mehrerer Rechtsextremisten aus dem Jahr 1998 aufgetaucht, obwohl der Verfassungsschutz dem Parlament zugesichert hatte, sämtliche für den Fall relevanten Akten bereitgestellt zu haben. Sachsens bisheriger Verfassungsschutzpräsident Reinhard Boos gab deshalb seinen Rücktritt bekannt. Nach dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Heinz Fromm , und dem Thüringer Amtschef Thomas Sippel, ist Boos der dritte Behördenleiter, der den Dienst quittiert.

Die Telefonüberwachung galt laut Geheimdienstkreisen mehreren Rechtsextremisten, die Ende der neunziger Jahre dem Netzwerk Blood & Honour angehört haben sollen und die den NSU unterstützt haben könnten. Die Akten könnten helfen, Fehler von Geheimdienst und Polizei aufzuarbeiten.

Wie die Sicherheitsbehörden mehrere Länder und des Bundesverfassungsschutzes hatten auch die sächsischen Beamten bei den Ermittlungen zu den Morden und Banküberfällen der Terrorgruppe jahrelang keinen rechtsextremen Hintergrund vermutet. Sie suchten stattdessen im Milieu der organisierten Kriminalität.

Verfassungsschutz solle Inventur machen

Einen Tag nach Bekanntwerden des Aktenfundes durften die Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission nun Protokolle einer Telefonüberwachungsaktion des Verfassungsschutzes von 1998 einsehen. In ihrer Sitzung am Freitag wollen sich die Abgeordneten mit Innenminister Markus Ulbig und dem noch amtierenden Verfassungsschutzpräsidenten Boos treffen, um den Vorfall zu erörtern.

Der Christdemokrat Schowtka war nach der Aktenlektüre nicht wirklich zufrieden: Das Lesen habe bisher "nicht sehr weitergeholfen", sagte er. Die Abgeordneten und den parlamentarischen Untersuchungsausschusses interessiere auch weniger der Inhalt der Papiere. Schowtka und seine Kollegen wollen vielmehr wissen, warum die Akten erst jetzt im Amt zur Verfügung stehen und warum sie bisher niemand aushändigte.

Einige Parlamentarier vermuten, dass die Ablage nachlässig geführt wurde: "Für alle, die Zugang zu den Akten haben, muss eine Ordnung erkennbar sein", sagte Schwotka. Auch der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Patrick Schreiber ( CDU ), erinnerte daran, dass jeder Bürger seine Steuerunterlagen zehn Jahre lang vorhalten muss. "Soviel Ordnung kann man von einem solchen Amt auch erwarten." Der Verfassungsschutz solle sich überlegen, eine Inventur durchzuführen.