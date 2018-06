Wenn große Teile der Bevölkerung kein Vertrauen in die Regierung haben, könnte die erste Reaktion ein Schulterzucken sein: Na und, das kommt in den besten Demokratien vor. Solange der grundlegende Glaube an den Staat intakt ist, haben die Bürger schließlich bei der nächsten Wahl die Chance, etwas dagegen zu tun.

Doch die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von ZEIT ONLINE gehen viel tiefer. Gefragt war nicht nach Personen und dem, was sie in ihrer Amtszeit leisten, sondern nach jenen Institutionen, die das Fundament einer staatlichen Ordnung bilden.

Und dieses Fundament scheint zutiefst erschüttert. 42 Prozent der Befragten vertrauen dem deutschen Bundestag "eher weniger" oder "überhaupt nicht". Fast 50 Prozent sagen dasselbe über die Bundesregierung , 47 Prozent über den Bundesverfassungsschutz .

Grün dargestellt sind hier die Werte für die Antwortmöglichkeiten "Sehr großes Vertrauen" und "Eher großes Vertrauen". Rot dargestellt sind die Werte für die Antwortmöglichkeiten "Eher weniger Vertrauen" und "Überhaupt kein Vertrauen". © ZEIT ONLINE

Besser, aber auch nicht überragend, sieht es für den Bundespräsidenten aus: 42 Prozent sprechen von einem "eher großen" oder "sehr großen" Vertrauen in diese Institution. Das Bundesverfassungsgericht kommt noch vergleichsweise gut weg mit 40 Prozent, der Polizei vertrauen immerhin 39 Prozent.

Jeweils zwischen 30 und 40 Prozent können sich nicht für ein positives oder negatives Urteil entscheiden.

Vertrauen ist keine Selbstverständlichkeit

Alles in allem sind das erschreckende Werte. Denn Vertrauen ist die Grundlage jeder funktionierenden Demokratie. Wenn die Bürger eines Staates per Wahl einige wenige dazu bestimmen, an der Spitze zu stehen, geschieht dies in dem Glauben, diese würden für einen bestimmten Zeitraum im Sinne aller handeln.

Oder wie es nach Artikel 56 des Grundgesetzes der Amtseid formuliert, den Bundespräsident, Kanzler und Minister leisten: Sie sollen ihre "Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm abwenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen", ihre "Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben".

In wenigen Worten ist dort vorgezeichnet, was den Kern eines solchen Staates ausmacht: Die Macht der Herrschenden kann nur auf der Grundlage fester Prinzipien legitim sein. Zusammengehalten wird alles von der Verbindlichkeit des Rechtsstaates, denn daran sind die einzelnen Institutionen und Verfahren gebunden.

Die Umfrage belegt einmal mehr: Das alles mag auf dem Papier der Gesetzestexte bis ins letzte Detail aufgeschrieben sein – dass die Bürger diesem Konstrukt aber auch vertrauen, ist keine Selbstverständlichkeit.