Die CDU Niedersachsen hat Anzeigenblättern ein Interview mit Ministerpräsident und CDU-Landeschef David McAllister zum kostenlosen Abdruck angeboten – fertig ausformuliert samt Bildmaterial.

"Das sogenannte Angebot eines Interviews mit dem Ministerpräsidenten ist der plumpe Versuch, die Anzeigenblätter in den CDU-Wahlkampf einzuspannen", hatte der Sprecher des Deutschen Journalistenverbandes (DJV), Hendrik Zörner, dem Hamburger Abendblatt gesagt . ZEIT ONLINE sagte Zörner, McAllisters Parteisprecher Torben Stephan habe sich in der Folge beim DJV entschuldigt und die Schuld auf seine Kappe genommen.

Die CDU in Niedersachsen zog das Interview in der Folge zurück. Stephan sagte auf Anfrage, er habe das Angebot ohne Rücksprache gemacht, McAllister habe das Interview nie freigegeben.

Den Text hatte Stephan nach eigenen Angaben aus Antworten in anderen Interviews zusammengebaut. Es sei der Versuch gewesen, den etwa 150 Anzeigenblättern zu helfen. "Wir wollten den gerade in der Sommerzeit oft personell schlecht besetzten Anzeigenblättern dies als Service anbieten", sagte Stephan.

In dem angebotenen Text ging es im Frage- und Antwort-Format vor allem darum, den Ministerpräsidenten als bodenständigen Niedersachsen zu zeigen. Fragen zu umstrittenen Feldern der Landespolitik wie Schulstrukturreform oder Bau neuer Stromtrassen finden sich nicht.

In Niedersachsen wird am 20. Januar 2013 ein neuer Landtag gewählt. Die SPD griff den Regierungschef gleich an. "Wenn es schlecht läuft, greift Herr McAllister immer auf das gleiche Schema zurück: 1. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. 2. Schuld ist immer der Pressesprecher."



Es ist nicht das erste Mal, dass Politiker versuchen, politische Werbung als Information zu verkaufen. Im August 2007 wurde bekannt , wie das Familienministerium unter Ursula von der Leyen (CDU) durch selbst produzierte Hörfunkberichte und Zeitungsartikel Werbung für das Elterngeld machte. Im Jahr darauf geriet die damalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) in die Kritik, als sie Hörfunksendern vorproduzierte Beiträge anbot.