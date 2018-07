Die Liberalen wollen den Sparkurs im Bundeshaushalt deutlich verschärfen und damit auch einige ungeliebte Projekte stoppen. Die Neuverschuldung soll demnach im kommenden Jahr durch Einsparungen um vier Milliarden auf maximal 15 Milliarden Euro sinken.

"Wir sollten in dieser Krise in Europa mit gutem Beispiel vorangehen und auf unnötige Ausgaben verzichten", sagte der FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke der Bild . Dem Bericht zufolge schlagen die FDP-Fachpolitiker einen kompletten Verzicht auf das Betreuungsgeld und die von Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) energisch vertretene Zuschussrente vor. Diese Rente soll die Altersversorgung vor allem von Müttern sichern helfen, weiterhin von Menschen, die wenig in die Rentenkasse eingezahlt haben.

Außerdem solle es Kürzungen bei den Ausgaben für das Elterngeld und bei Subventionsleistungen geben.

Am Mittwoch wollen die Haushaltspolitiker von Union und FDP zu ersten Beratungen zusammen kommen. Der Haushaltsentwurf von Finanzminister Wolfgang Schäuble ( CDU ) sieht für 2013 eine Nettokreditaufnahme von 18,8 Milliarden Euro vor. Der Bundestag behandelt ihn erstmals im September.