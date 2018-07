Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich gerät wegen des Führungswechsels an der Spitze der Bundespolizei unter Druck. Der CSU-Politiker wird von unterschiedlichen Seiten dazu gedrängt, endlich die Gründe für die Entlassung des bisherigen Bundespolizei-Chefs Matthias Seeger offenzulegen. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Dieter Wiefelspütz , forderte Friedrich auf, die Entlassung "im Innenausschuss und im Parlament" zu erklären.

Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Bernhard Witthaut, verlangt ebenfalls, dass Friedrich die konkreten Gründe für die Entlassungen nennt. Eine Klarstellung vor den Mitarbeitern der Bundespolizei am Mittwoch sei "auch im ganz persönlichen Interesse des Ministers", sagte Witthaus. Friedrich sei in seinem Ressort möglicherweise das Opfer "alter Seilschaften", die ihre Personalvorstellungen durchsetzen wollten.

Der Innenminister hatte Bundespolizeichef Seeger am Montag ohne Angaben von Gründen entlassen. Seegers Stellvertreter werden versetzt. Seegers Nachfolger Dieter Romann sollte am heutigen Mittwoch in Potsdam in sein neues Amt eingeführt werden. An der Entlassung Seegers war auch deswegen Kritik geübt worden, weil dieser davon aus den Medien erfuhr .

Disziplinarmaßnahmen gegen vermummte Bundespolizisten

Minister Friedrich verteidigte zwar sein umstrittenes Vorgehen und deutete ein gestörtes Vertrauensverhältnis zu Seeger an; konkrete Gründe für die Entlassung nannte er aber nicht. Sein Ministerium hatte wiederholt darauf verwiesen, dass Friedrich laut Gesetz leitende Beamte ohne Angabe von Gründen auswechseln dürfe.

Der Koalitionspartner und FDP-Innenexperte Hartfrid Wolff sagte, auch er kenne Friedrichs Beweggründe nicht. "Ich habe den Eindruck, dass es hier möglicherweise gerade organisatorische, interne Gründe gegeben haben muss", sagt er.

Einem Medienbericht zufolge könnte Seegers Verzicht auf Disziplinarmaßnahmen gegen vermummte Bundespolizisten in Afghanistan zu seiner Entlassung geführt haben. Bei dem Vorfall hatten als Leibwächter eingesetzte Beamte vor der Residenz des deutschen Botschafters in Afghanistan mit einer Totenkopf-Flagge posiert. Das habe für Friedrich das Fass zum Überlaufen gebracht, schreibt die Neue Presse unter Berufung auf Regierungskreise.

Vier vermummte Beamte hatten sich im Frühjahr 2009 in Kabul mit der Totenkopf-Flagge und Waffen – darunter eine Kalaschnikow – im Stile eines Killerkommandos fotografieren lassen. Ein Bild von dem Aufzug war erst kürzlich veröffentlicht worden. Im Bundesinnenministerium habe es daraufhin großen Ärger darüber gegeben, dass es keine Disziplinarverfahren gegen die Beamten gegeben habe.