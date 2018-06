Um die Direktkandidatur für die Bundestagswahl der SPD in Herne kündigt sich ein prominentes Duell an. Michelle Müntefering, Ehefrau des früheren SPD-Chefs Franz-Müntefering , bekommt den Chefredakteur der Parteizeitung Vorwärts , Uwe Knüpfer , als Gegenkandidaten.

Knüpfer, der früher Chefredakteur der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung war, habe sich kurzfristig per Brief beworben, sagte eine Sprecherin der SPD . Um die Kandidatur in dem Ruhrgebiet-Wahlkreis bewirbt sich außerdem Anke Hildenbrand.

"Mit der späten Kandidatur umgeht Uwe Knüpfer das vereinbarte Verfahren, dass möglichst viele Beteiligte die Bewerber kennenlernen können", sagte der Herner SPD-Vorsitzende Alexander Vogt. Direktkandidaten hätten sich demnach eigentlich bis zum Januar dieses Jahres melden sollen, um ein offenes und transparentes Verfahren zu gewährleisten. "Die beiden Kandidatinnen haben seitdem rund 20 Termine besucht, um sich vorzustellen", erklärte Vogt.

Direktkandidatur stets für die SPD

Der Unterbezirksparteitag in Herne will am 11. September einen Direktkandidaten vorschlagen, die endgültige Entscheidung soll eine Woche später bei der Wahlkreiskonferenz fallen. Die Direktkandidatur in der Ruhrgebietsstadt sicherte bei den vergangenen Wahlen stets der SPD einen Sitz im Bundestag.

Knüpfer (57) stammt aus Herne und ist seit Oktober 2010 Vorwärts -Chefredakteur. Müntefering (32) ist Stadtverordnete in Herne und gehört seit 2004 dem Landesvorstand der NRW-SPD an. Seit Ende 2009 ist sie mit Franz Müntefering verheiratet.