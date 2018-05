Erst einmal muss man Ursula von der Leyen dankbar sein. Immerhin hat sie durch ihren Vollgas-Stil mit der drohenden Altersarmut endlich mal wieder ein innenpolitisches Sachthema ganz oben auf die Agenda gebracht. Allein das ist schon verdienstvoll in einer Bundesregierung , die neben der Mammut-Aufgabe Euro-Rettung nahezu alle anderen Baustellen unbearbeitet lässt.

Doch genau von der Leyens populistische Art droht nun, eine wirklich produktive Debatte über das Rentensystem zu verhindern. Denn seitdem sie damit begonnen hat, über Boulevardmedien möglichst plakative Zahlen zu verbreiten, hat bei Politikern verschiedenster Lager ein Überbietungswettbewerb eingesetzt: Wer bietet dem Durchschnittsverdiener wie viel Euro Rente? 688 Euro? 850 Euro? Oder gar 1.000 Euro?

In der SPD nutzen die Linken die frisch entfachte Angst der Wähler vor Verarmung im Alter, um eine neue Offensive gegen die Absenkung des Rentenniveaus zu starten. Soll es wirklich bis zum Jahr 2030 auf 43 Prozent sinken? Oder nicht doch bei 51 Prozent bleiben? 48 Prozent wäre für den Rentenexperten der SPD die Untergrenze: 45 Prozent hat Kurt Beck jetzt vorgeschlagen . Bald findet sich wahrscheinlich für jede Zahl auf der Skala ein Sozialdemokrat, der sie vertritt. Das Geschacher hat längst begonnen. Es gilt natürlich die Regel: je mehr, desto besser. Schließlich ist schon jetzt jeder vierte Wahlberechtigte 65 Jahre alt oder älter. Denen tut man gern mal was Gutes.

Rentenreform Das Rentensystem Die gesetzliche Rente basiert auf einem Umlagesystem. Doch durch den demografischen Wandel gibt es weniger Personen im erwerbsfähigen Alter, zugleich steigt der Anteil der Alten. Die Erhöhung des Rentenalters auf 67 Jahre schwächt diesen Effekt etwas, aber nicht ganz ab. Zugleich wächst der Niedriglohnsektor, auch die Zahl der Minjobber und Teilzeitarbeitenden ist gestiegen. Sie zahlen aber nur geringe Beiträge ein. Zugleich steigt die Anzahl der Selbstständigen, die nicht in die gesetzlichen Rentenkassen einzahlen. Altersarmut Heute haben 2,4 Prozent (480.000) der rund 20 Millionen Rentner die Grundsicherung, die heute bei 688 Euro liegt. Das heißt, sie bekommen auf ihre Rente aufstockend Hartz-IV. Laut neuesten Hochrechnungen des Bundesarbeitsministeriums wird die Anzahl der Rentner, die zusätzlich Grundsicherung benötigen, künftig drastisch steigen. Den Rechnungen zufolge müssen vom Jahr 2030 an selbst Arbeitnehmer, die heute 2.500 Euro brutto im Monat verdienen und 35 Jahre Vollzeit gearbeitet haben, zum Sozialamt. Ihre gesetzliche Rente ist dann nämlich nicht höher als die sogenannte Grundsicherung. Die Reformpläne Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen will zum einen eine Zuschussrente für Geringverdiener: Wer sein Leben lang eingezahlt hat und privat vorgesorgt hat, aber nur eine geringe Rente erhält, soll einen Zuschuss erhalten – bis die Rente 850 Euro im Monat beträgt.

Jeder Prozentpunkt Rente kostet jedoch Unsummen. Vor 30 bis 40 Milliarden Euro Mehrbelastung warnt SPD-Chef Sigmar Gabriel zu Recht. Natürlich kann man wie einige linke Sozialdemokraten sagen: Das nehmen wir in Kauf. Das allerdings wäre die komplette Abkehr vom überparteilichen Rentenkompromiss, den auch die SPD in Deutschland seit mehr als zehn Jahren mitträgt. Er basiert auf der Erkenntnis, dass es den Jüngeren gegenüber schlicht ungerecht ist, wenn sie über ihre Beiträge für immer mehr Alte zahlen sollen. Deshalb hat man die sogenannte "zweite Säule" der geförderten privaten Altersversorgung geschaffen, deren wichtigstes Element die Riester-Rente ist. Diese Säule nun wieder abzusägen, wie die SPD-Linke es eigentlich will, wäre ein fataler und wohl unbezahlbarer Rückschritt.