Eigentlich hätte es eine gute Woche für die SPD werden können: Die Koalition zerlegt sich bei der Zuschussrente, die Arbeitsministerin demontiert sich selbst . Was für eine Vorlage für die Partei, um auf ein ur-sozialdemokratisches Thema eine sozialdemokratische Antwort zu geben, die Aufmerksamkeit in Zustimmung für die eigene Position zu verwandeln.

Das Problem nur: Die SPD hat gar keine Antwort. Bereits vor Monaten sollte ihr Rentenkonzept fertig sein, doch stattdessen ringt die Partei bis heute um einen Kompromiss. Einerseits waren es ihre Spitzenleute, die vor Jahren die Absenkung des Rentenniveaus von 51 auf 43 Prozent beschlossen haben. Diese Absenkung ist es, die wesentlich zu der befürchteten Altersarmutswelle in 10 bis 20 Jahren beitragen wird. Andererseits will längst fast die gesamte Partei diese Absenkung lieber heute als morgen zurücknehmen.

Daraus ergeben sich zwei Probleme, ein finanzielles und ein personelles: Zum einen würde eine höhere Rente Milliarden kosten, von denen niemand so genau weiß, wo sie herkommen sollen. In ihrem vorläufigen bundespolitischen Finanzkonzept aus dem September 2011 ist dafür kein Geld vorgesehen. Sollen die Wähler ihr den Spar-Kurs abnehmen, kann die Partei nun schlecht nachträglich ein paar Milliarden mehr verplanen.

Rentenreform Das Rentensystem Die gesetzliche Rente basiert auf einem Umlagesystem. Doch durch den demografischen Wandel gibt es weniger Personen im erwerbsfähigen Alter, zugleich steigt der Anteil der Alten. Die Erhöhung des Rentenalters auf 67 Jahre schwächt diesen Effekt etwas, aber nicht ganz ab. Zugleich wächst der Niedriglohnsektor, auch die Zahl der Minjobber und Teilzeitarbeitenden ist gestiegen. Sie zahlen aber nur geringe Beiträge ein. Zugleich steigt die Anzahl der Selbstständigen, die nicht in die gesetzlichen Rentenkassen einzahlen. Altersarmut Heute haben 2,4 Prozent (480.000) der rund 20 Millionen Rentner die Grundsicherung, die heute bei 688 Euro liegt. Das heißt, sie bekommen auf ihre Rente aufstockend Hartz-IV. Laut neuesten Hochrechnungen des Bundesarbeitsministeriums wird die Anzahl der Rentner, die zusätzlich Grundsicherung benötigen, künftig drastisch steigen. Den Rechnungen zufolge müssen vom Jahr 2030 an selbst Arbeitnehmer, die heute 2.500 Euro brutto im Monat verdienen und 35 Jahre Vollzeit gearbeitet haben, zum Sozialamt. Ihre gesetzliche Rente ist dann nämlich nicht höher als die sogenannte Grundsicherung. Die Reformpläne Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen will zum einen eine Zuschussrente für Geringverdiener: Wer sein Leben lang eingezahlt hat und privat vorgesorgt hat, aber nur eine geringe Rente erhält, soll einen Zuschuss erhalten – bis die Rente 850 Euro im Monat beträgt.

für Geringverdiener: Wer sein Leben lang eingezahlt hat und privat vorgesorgt hat, aber nur eine geringe Rente erhält, soll einen Zuschuss erhalten – bis die Rente 850 Euro im Monat beträgt. Auch schlägt die Ministerin Verbesserungen für die Kombirente für Frührentner vor. Wer heute vor dem Renteneintrittsalter in den Ruhestand geht, darf nur 400 Euro im Monat hinzuverdienen. Was darüber hinausgeht, wird schrittweise auf die Rente angerechnet.

für Frührentner vor. Wer heute vor dem Renteneintrittsalter in den Ruhestand geht, darf nur 400 Euro im Monat hinzuverdienen. Was darüber hinausgeht, wird schrittweise auf die Rente angerechnet. Außerdem plant von der Leyen Lockerungen bei der Erwerbsminderungsrente . Wer wegen Krankheit früher aus dem Job ausscheidet, soll einen höheren Rentenanspruch erhalten. Bislang wurde das Altersgeld so berechnet, als habe der Betroffene bis zum 60. Lebensjahr gearbeitet. Künftig würden ihm zwei weitere Jahre angerechnet. Wirken sich die letzten vier Jahre der Erwerbstätigkeit mindernd auf die Rentenpunkte aus, weil krankheitsbedingt schon weniger verdient wurde, werden sie nicht mit einberechnet.

. Wer wegen Krankheit früher aus dem Job ausscheidet, soll einen höheren Rentenanspruch erhalten. Bislang wurde das Altersgeld so berechnet, als habe der Betroffene bis zum 60. Lebensjahr gearbeitet. Künftig würden ihm zwei weitere Jahre angerechnet. Wirken sich die letzten vier Jahre der Erwerbstätigkeit mindernd auf die Rentenpunkte aus, weil krankheitsbedingt schon weniger verdient wurde, werden sie nicht mit einberechnet. Außerdem will die Ministerin ein höheres Budget für Rehabilitationsleistungen .

. Von der Leyen will zudem festlegen, dass der Beitragssatz zur Rentenversicherung 2013 von 19,6 auf 19,0 Prozent sinkt.

Und auch Selbstständige sollen zur Vorsorge verpflichtet werden. Sie können wählen, ob sie privat vorsorgen oder in die gesetzlichen Kassen freiwillig einzahlen.

Um Glaubwürdigkeit geht es auch bei der personellen Dimension des Renten-Dilemmas: In Frank-Walter Steinmeier und Peer Steinbrück haben gleich zwei von drei möglichen Kanzlerkandidaten deutlich gemacht, dass sie die Niveauabsenkung nicht zurücknehmen wollen. Insbesondere Steinmeier hat als Architekt der Agenda 2010 die niedrigere Rente mit durchgeboxt, für ihn wäre eine "rote Linie" überschritten, "das Rentenniveau auf heutigem Stand festzuschreiben", sagte er vor einigen Wochen, und erst am heutigen Freitag legte er zur Frage 51 oder 43 Prozent in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung nach: "Da würde ich nicht drangehen". Deshalb ist die Rentenfrage so heikel für die SPD: Weicht sie weit von der Linie ihrer Führungsfiguren ab, was die meisten in der Partei eigentlich wollen, könnte sie nebenbei zwei aus ihrer Spitzen-Troika verbrennen. Denn wie sollten Steinmeier oder Steinbrück glaubwürdig ein Renten-Konzept vertreten, gegen das sie sich vorher mit Händen und Füßen gewehrt haben?

Kommt ein Mitgliederentscheid?

Am kommenden Montag will Parteichef Sigmar Gabriel dem Vorstand nun endlich einen neuen Vorschlag unterbreiten, mit dem alle Seiten leben können. Der Parteikonvent Ende November soll dann endgültig zustimmen. Allzu viel Spielraum hat Gabriel dabei nicht. Denn die Gegner der Renten-Kürzung nehmen keine Rücksicht auf die heiklen Personalfragen und machen weiter Druck. So sagt der Berliner SPD-Chef Jan Stöß zu ZEIT ONLINE: "Ob die Absenkung des Rentenniveaus aufgehalten wird, ist der zentrale Knackpunkt." Und: "Bei 51 Prozent sollte Stopp sein!" Stöß gehört zu den SPD-Politikern, die gegebenenfalls sogar die Basis in Sachen Rente entscheiden lassen wollen. "Sollte der Vorschlag des Parteivorstands eine Absenkung auf deutlich unter 50 Prozent beinhalten, werden wir sicher weiter über einen Mitgliederentscheid zu dieser Frage diskutieren."