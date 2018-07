Im Streit um das Betreuungsgeld, von Kritikern als Herdprämie verspottet , pokert die FDP um Gegengeschäfte für ihre Zustimmung. "Wenn für Projekte von CDU und CSU zusätzliches Geld da ist, muss dies auch für Themen gelten, die meiner Partei wichtig sind", sagte Parteivize Holger Zastrow. Als Beispiele nannte er die Forderungen nach Abschaffung der Praxisgebühr und nach einer Absenkung des Solidaritätszuschlages.

" Wir sind vertragstreu als FDP , aber das darf eben keine Einbahnstraße sein", sagte Zastrow. Die Liberalen seien weiterhin kein Freund des vor allem von der CSU forcierten Betreuungsgeldes. Deswegen gehörten nun "mehrere Dinge auf den Tisch, über die man sprechen muss".

In der Union hat man sich mit dieser Art von Problemlösung offenbar bereits arrangiert. So forderte Unions-Geschäftsführer Michael Grosse-Brömer: "Die FDP muss mal sagen, was sie sich konkret vorstellt." Das werde dann miteinander abgewogen. "Und dann mal sehen, wie es weiter geht."

Ein Treffen der Fraktionsspitzen an diesem Morgen brachte jedenfalls noch keine Einigung. Damit steht fest, dass der Bundestag nicht wie geplant am 18. Oktober über das umstrittene Betreuungsgeld abstimmen wird. "Es besteht noch Gesprächsbedarf, vor allem bei der FDP", sagte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt. "Deshalb ist der ursprünglich vorgesehene Zeitplan nicht einzuhalten." Auch der Familienausschuss wird sich nicht wie vorgesehen in dieser Woche mit dem Thema beschäftigen.

Ursprünglich sollte bereits am 28. September über die geplante Leistung für Eltern abgestimmt werden, die ihre kleinen Kinder nicht in eine staatliche geförderte Einrichtung geben, sondern zu Hause betreuen. Dies scheiterte an einem Konflikt innerhalb der Union.

CDU und CSU hatten sich dann am vergangenen Freitag auf einen Kompromiss geeinigt . Er enthielt unter anderem verpflichtende Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und einen Anreiz zur Einzahlung des Geldes in eine private Altersvorsorge. Dies wiederum lehnte nun der Koalitionspartner von der FDP am gestrigen Montag ab .

CSU-Chef Horst Seehofer sprach von einer "schwierigen Situation", die nun in Gesprächen aufgelöst werden müsse. Mit Koalitionsbruch wie noch Anfang Juli drohte er diesmal allerdings nicht. Auch sein FDP-Kollege Philipp Rösler zündet diese Eskalationsstufe nicht. "Es ist normal, dass man unterschiedlicher Auffassung ist", nun müssten Gespräche geführt werden, sagte er der Passauer Neuen Presse .

CDU-Politiker Grosse-Brömer machte allerdings wenig Hoffnung auf eine schnelle Einigung : "Wir wissen noch nicht einmal, wer mit wem sprechen soll". CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt äußerte gar Zweifel an der Seriosität der Liberalen. "Langsam weiß man nicht mehr, mit wem von der FDP man sich an einen Tisch setzen muss, um Vereinbarungen zu treffen", sagte er der Bild -Zeitung.

Solche Sticheleien wollen die Liberalen nicht auf sich sitzen lassen. "Man weiß auch in der Union, dass das Betreuungsgeld nicht geliebt wird", sagte der FDP-Haushaltspolitiker Jürgen Koppelin im ARD- Morgenmagazin . Es sei nur ein "Steckenpferd von Herrn Seehofer und ein, zwei anderen".

Grosse-Brömer wiederum versuchte, auf die FDP zuzugehen. "Sicherlich wäre es klug gewesen, einen gemeinsamen Termin zu machen", kritisierte der Geschäftsführer die koalitionsinternen Absprachen zum Thema.