Die Linkspartei nutzt die SPD-interne Debatte über die Rentenpolitik für einen eigenen Vorstoß: Sie lade "die Köpfe der Rentenrebellion in der SPD zu einem öffentlichen Rentendialog ein", sagte Bundeschefin Katja Kipping der Mitteldeutschen Zeitung.

Ihr sei "wichtig, dass endlich etwas gegen die grassierende Altersarmut getan wird". Dazu seien "breit getragene Vorschläge" notwendig. Ziel der Gespräche sei eine Debatte über den richtigen Weg für mehr soziale Sicherheit im Alter. Sie könne sich vorstellen, dass auch engagierte Grüne Interesse an solch einem Dialog hätten.

Innerhalb der SPD hatten sich die Parteilinken gegen ein Renten-Konzept von Parteichef Sigmar Gabriel gestellt. Der Bundesvorstand beschloss das Papier zwar am Montag, klammerte aber den Streit um das Rentenniveau aus und vertagte es auf einen Kleinen Parteitag im November. Die Partei streitet, ob Rentner künftig 43 oder wie bisher 51 Prozent des durchschnittlichen Nettolohnes Rente erhalten sollen.

Als Sozialpartei profilieren

Die Linke hofft, bei der anstehenden Landtagswahl in Niedersachsen ihre Präsenz in den Landesparlamenten auszubauen. Langfristig will sie verlorene Macht zurückgewinnen und hofft auf eine Regierungsbeteiligung im Bund. Da kommt ein Thema wie die Rente gerade Recht, wo sich Kippings Partei als Sozialpartei profilieren kann.

In einem Thesenpapier hatten sich Kipping und ihr Führungspartner Bernd Riexinger im August von dem bisherigen Kurs verabschiedet, sich strikt gegen die SPD aufzustellen und Sozialdemokraten und Grünen Kooperation angeboten. Die Umworbenen lehnten dies aber mit dem Hinweis ab, die Linke sei noch nicht reif für eine Regierungsbeteiligung auf Bundesebene. Der Sprecher der Parlamentarischen Linken der SPD, Ernst-Dieter Rossmann, sprach damals von einem vergifteten Angebot.

Kipping hält das nicht davon ab, jetzt Gefallen am Vorgehen der SPD-Linken in der Rentendebatte zu äußern. "Ich habe große Sympathie für die Rebellion der SPD-Linken gegen die Rentenkürzer-Troika", sagte sie.