Kanzlerin Angela Merkel ( CDU ) will die Ost-Förderung künftig stärker zu einer gesamtdeutschen Förderung für strukturschwache Regionen umbauen. Die nur auf die neuen Länder ausgerichtete Unterstützung solle im nächsten Jahrzehnt durch Hilfen für problematische Regionen in ganz Deutschland ersetzt werden, sagte Merkel in einer Videobotschaft zum Tag der Deutschen Einheit am kommenden Mittwoch.

Die Lebensverhältnisse hätten sich auch 22 Jahre nach der Wiedervereinigung "nicht ganz automatisch" angeglichen, sagte Merkel. Daher sei auch in Zukunft noch eine gezielte Förderung der neuen Länder nötig, um Rückstände aufzuholen.

Die Kanzlerin lobte die Flexibilität der ostdeutschen Bürger. "Die Menschen dort sind veränderungsbereit, sie haben viele neue Dinge begonnen, nachdem sie in freiheitlichen Umständen leben konnten", sagte Merkel. Für sie selbst sei diese Freiheit nicht selbstverständlich: "Immer wenn ich durchs Brandenburger Tor gehe, dann spüre ich das noch, dass das früher eine ganz unvorstellbare Sache war, dass ich da einmal frei durchgehen kann."

Mehrere Oberbürgermeister im Ruhrgebiet hatten in der Vergangenheit gefordert, die Ost-Förderung abzuschaffen. "Der Solidarpakt Ost ist ein perverses System, das keinerlei inhaltliche Rechtfertigung mehr hat", hatte Dortmunds Oberbürgermeister Ulrich Sierau ( SPD ) gesagt. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) lehnte solche Forderungen zwar ab, verlangte aber zugleich mehr Hilfen vom Bund. "Jetzt ist endlich Westdeutschland dran", hatte Kraft gesagt.

Haushaltseinkommen im Osten weiter deutlich niedriger

Die Bundesregierung hat am Mittwoch ihren jüngsten Bericht zum Stand der deutschen Einheit veröffentlicht . Demnach ist eine Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland noch lange nicht in Sicht.

Die Haushaltseinkommen fallen in Ostdeutschland um ein Fünftel niedriger aus als die im Westen. Zudem nahm die Bevölkerung in den neuen Bundesländern von 1990 bis 2008 um fast zwölf Prozent ab.