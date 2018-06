Die SPD hat ihren Vizekanzlerkandidaten. Peer Steinbrück wird die Partei in den Bundestagswahlkampf führen . Das ist nur logisch .

Sigmar Gabriel, der sich als Parteivorsitzender stets das Vorschlagsrecht für diesen Posten vorbehielt, liegt in den Beliebtheitswerten weit hinter den beiden anderen Mitgliedern der sozialdemokratischen Troika , Frank-Walter Steinmeier und Steinbrück. Und er ist jung genug, um auf bessere Zeiten warten zu können. Steinmeier hat eine doppelte Last zu tragen: Er fuhr als Spitzenkandidat das schlechteste Bundestagswahlergebnisses seiner Partei ein und gehört zu den Urhebern der Agenda 2010, die immer noch so viele Menschen schmerzt.

Übrig bleibt Steinbrück, zumal er in den vergangenen Wochen zum Beliebtesten unter den dreien aufgestiegen ist. Er ist ohnehin der beste Kandidat für die Sozialdemokraten. Denn er muss weder als Oppositionsführerwie Steinmeier die Regierung im Detail angreifen, noch muss er sich in parteiinternen Befriedungsaktionen aufreiben, wie Gabriel in der Rentendiskussion .

Wichtiger noch: Steinbrück ist derjenige in der SPD, der am ehesten mit der Autorität Angela Merkels konkurrieren kann, zumal auf dem zentralen Feld der Finanz- und Wirtschaftspolitik. Dabei geht es weniger darum, ob seine Ideen besonders innovativ sind. Sondern um das Bild, das sich mit Steinbrück verbindet: Eines Mannes, der sich auskennt. Dem das ganze Land glaubte, als er im Oktober 2008 in einer der finstersten Stunde der Weltfinanzkrise versprach, dass die Spareinlagen deutscher Bürger sicher seien.

Karsten Polke-Majewski Karsten Polke-Majewski ist Leiter Investigativ/Daten von ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

Nur stand damals eben jene Angela Merkel neben ihm. Die Bundeskanzlerin liegt in der Beliebtheit unter den Bürgern heute weit vor Steinbrück, so wie die Union vor der SPD . Wenig deutet darauf hin, dass ein Kanzlerkandidat Steinbrück im kommenden Herbst Bundeskanzler werden könnte. Am ehesten noch könnte die SPD abermals kleinerer Partner einer Großen Koalition werden.

Zudem ist Steinbrück für die Parteilinke der schlimmstmögliche Kandidat. Er schimpfte sie schon mal Heulsusen und ist weit vom klassischen roten Arbeitermilieu entfernt. Wenn Steinbrück überhaupt etwas erreichen will, muss er auch diesen Teil der Partei hinter sich bringen. Wenigstens hatten beide Seiten während der Troika-Phase reichlich Zeit, sich aneinander zu gewöhnen.

Was also kann ein Kanzlerkandidat Steinbrück für die SPD gewinnen? Neue Glaubwürdigkeit, besonders in der Mitte der Wählerschaft, weil er Gerechtigkeitslücken klar benennt: Prekäre Beschäftigung, auseinanderklaffende Vermögensschere, ungleiche Bildungschancen, Überalterung, öffentliche Verschuldung, handlungsunfähige Kommunen. Gestaltungswillen, der weder äußere noch interne Widerstände scheut. Letztlich also: Selbstbewusstsein für eine Partei, die seit 2009 nicht richtig zu sich selbst gefunden hat.