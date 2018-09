In Niedersachsen herrscht Wahlkampf. Ende Januar wird ein neuer Landtag bestimmt. Es ist die letzte Wahl vor der Bundestags- und Bayernwahl im Herbst, deshalb wird sie auch in Berlin mit Spannung erwartet. Für den jetzigen CDU-Ministerpräsidenten David McAllister geht es ums politische Überleben. Der Nachfolger von Christian Wulff muss mit seiner Abwahl rechnen. Zwar führt die CDU in den Umfragen noch vor der SPD . Doch der bisherige Koalitionspartner FDP dümpelt konstant unter vier Prozent und kann kaum damit rechnen, wieder in den Landtag zu kommen. McAllisters schwarz-gelbe Mehrheit wäre dahin, Rot-Grün kann sich Hoffnungen machen, die Regierung zu übernehmen.

Dem CDU-Regierungschef kommt es daher denkbar ungelegen, dass Wulffs Affäre, um die es nach dessen Rücktritt als Bundespräsident Mitte Februar längere Zeit ruhig geworden war, seit dem Sommer wieder regelmäßig die Schlagzeilen im Land bestimmt. Im Mittelpunkt steht dabei die Lobby-Veranstaltungsreihe Nord-Süd-Dialog. Unter der Ägide von Wulff und seines damaligen baden-württembergischen CDU-Kollegen Günther Oettinger hatten sich Prominente aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Kultur und Sport aus beiden Ländern zwischen 2007 und 2009 dreimal in Hannover und Stuttgart zu einem glamourösen Treffen versammelt.

Wer war Veranstalter?

Die Opposition im Landtag fragt nun nach der Verantwortung der Landesregierung für die Lobby-Veranstaltung. Das durchkreuzt die Strategie von McAllister, die Schuld für die Machenschaften allein Wulff und seinen Leuten in die Schuhe zu schieben, um die Affäre von sich fern zu halten.

Dabei geht es um die zentrale Frage, ob der Nord-Süd-Dialog eine Veranstaltung des Eventmanagers Manfred Schmidt war, die lediglich von den beiden damaligen Ministerpräsidenten in Auftrag gegeben und als Schirmherren begleitet wurde. Oder ob nicht in Wahrheit die beiden Landesregierungen, insbesondere die in Hannover, die eigentlichen Veranstalter waren.

Letzteres hätte zwei unangenehme Konsequenzen: Zum einen trüge die gesamte Landesregierung Verantwortung für die teuren und fragwürdigen Promitreffen. Zum anderen müsste geklärt werden, wo die hohen Überschüsse geblieben sind und ob das Land sie nicht von Schmidt zurückfordern müsste.

Hoher Überschuss

Für die drei Veranstaltungen in Hannover und Stuttgart hatten Unternehmen aus beiden Ländern nach Unterlagen, die ZEIT ONLINE vorliegen, jeweils zwischen 600.000 und 750.000 € beigesteuert, darunter mehrere Unternehmen, an denen das Land Niedersachsen beteiligt ist, wie die Norddeutsche Landesbank, VW, die Salzgitter AG und die Deutsche Messe AG. Die Veranstaltungen sollen aber weit weniger gekostet haben. Wären es Veranstaltungen des Landes gewesen, müssten nach der niedersächsischen Haushaltsordnung die nicht benötigten Sponsorengelder an die Firmen zurückgezahlt werden.

Auf Anfrage von ZEIT ONLINE beharrt die jetzige Regierung aber darauf, dass es sich um "Privatveranstaltung mit Schirmherrschaft" gehandelt habe. Folglich müsse sie die etwa zur Hälfte nicht verwendeten Sponsorengelder nicht zurückfordern.

Dabei mehren sich die Hinweise, dass nicht Schmidt, sondern die Landesregierungen die Promitreffs initiiert haben. So erklärte Oettinger im Focus , dass die Idee von Wulff und ihm entwickelt worden sei . Diese Darstellung bestätigte auch eine ehemalige Beamtin der Staatskanzlei.