Die Deutsche Einheit wäre ohne eine Überwindung der europäischen Spaltung nicht möglich gewesen, sagte Bundestagspräsident Norbert Lammert ( CDU ) auf dem offiziellen Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in München . Wenn der Integrationsprozess nicht weiter vorankomme, "dann hätte Europa seine Zukunft hinter sich – und jeder einzelne Staat ganz gewiss".



Umgekehrt sei die Wiedervereinigung eine Voraussetzung für das weitere europäische Zusammenwachsen gewesen. "Nur in Europa, zusammen mit unseren Nachbarn und Partnern in der europäischen Gemeinschaft, können und wollen wir sichern, was wir im Lied der Deutschen als unsere gemeinsamen Ziele proklamieren: Einigkeit und Recht und Freiheit."

An dem Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in der Bayerischen Staatsoper nahmen auch Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teil. Lammert hob in seiner Rede die Fortschritte seit dem Fall der Mauer hervor. Zwar bleibe noch manches zu tun, "aber die Erfolge und Errungenschaften der deutschen Einheit sind deutlich sichtbar". Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer ( CSU ) würdigte die Leistung der Ostdeutschen für die Deutsche Einheit.

Europa "ist mehr als der Euro"

Aufrufe zu mehr Solidarität und einer verstärkten Zusammenarbeit in Europa prägten die Feierlichkeiten. Neben Lammert plädierten weitere Politiker und Kirchenmänner eindringlich für mehr Integration und Zusammenhalt. Lammert warnte nachdrücklich vor einer neuen Rivalität unter den Nationalstaaten als Reaktion auf die Euro-Schuldenkrise. Die Weiterentwicklung Europas liege "im deutschen Interesse".

Wer heute die Nachrichten zur europäischen Schuldenkrise verfolge, der müsse den Eindruck gewinnen, es gehe nur um Geld, sagte Lammert vor mehr als 1.500 geladenen Gästen: "Es geht ... scheinbar nur um Geld, jedenfalls immer wieder um immer mehr Geld", um Schulden und wie sie zu tilgen seien, um Schuldenschnitte und wie hoch sie sein sollte. Europa sei aber "mehr als der Euro".

Zuvor hatten bereits die beiden großen Kirchen bei einem ökumenischen Festgottesdienst mehr Einsatz für Europa gefordert. Der katholische Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx , sagte: "Wir sind nicht alleine als Deutsche unterwegs." Er erinnerte daran, dass es ohne die Gemeinschaft in Europa keine deutsche Einheit gegeben hätte.