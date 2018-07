Koalitionspolitiker haben die Teilnahme von Linken-Parteichef Bernd Riexinger an Protesten gegen den Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Athen scharf kritisiert. Sie werfen ihm vor, unpatriotisch gehandelt zu haben.

Es sei "beispiellos und empörend", dass der Vorsitzende einer im Bundestag vertretenen Partei die "anti-deutschen Proteste in Athen als Bühne nutzt, um Politik gegen die Interessen des eigenen Landes zu machen", sagte die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Gerda Hasselfeldt , der Passauer Neuen Presse . Deutschland sei solidarisch mit Griechenland , wenn auch nicht bedingungslos. "Diese Solidarität tritt Herr Riexinger mit Füßen."

Den gleichen Tenor stimmte FDP-Generalsekretär Patrick Döring an. Er warf Riexinger vor, bewusst mit außenpolitischen Gepflogenheiten zu brechen und die Lage vor Ort zu verschärfen. Durch seine Teilnahme an den Demonstrationen nehme er gewalttätige Eskalationen und eine weitere Verzerrung des Deutschland-Bildes in Griechenland billigend in Kauf, sagte er der Zeitung.

Kritik kam auch aus den Reihen der Sozialdemokraten. SPD-Politiker und Europaparlaments-Präsident Martin Schulz bezeichnete die Reise des Linkenpolitikers zur Demonstration als "merkwürdige Art, den Griechen zu helfen".

Riexinger selbst rechtfertigte seine Teilnahme. Er habe "für die Interessen der deutschen Steuerzahler demonstriert", sagte er der Berliner Zeitung . Niemand könne ein Interesse daran haben, dass es in Griechenland zu einer sozialen Katastrophe komme. "Wenn Griechenland keinen Weg der wirtschaftlichen Erholung findet, dann ist das Geld weg." Merkel beharre aber auf einer Politik des Abwürgens wirtschaftlicher Potenziale . "Damit schadet sie auch den deutschen Steuerzahlern. Aufschwung in Europa geht anders."

Die Bundeskanzlerin hatte am gestrigen Dienstag erstmals seit Beginn der Schuldenkrise der Regierung in Griechenland einen Besuch abgestattet. Dabei hatte sie Ministerpräsident Antonis Samaras, Staatspräsident Karolos Papoulias sowie Vertreter deutscher und griechischer Unternehmen getroffen. Nach dem Gespräch mit Samaras würdigte sie die bisherigen Sparanstrengungen, forderte aber zugleich weitere Reformschritte ein .