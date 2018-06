SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück ist wegen einer Talkrunde in Bochum in Erklärungsnot, weil er das angeblich als Spende gedachte Honorar für sich verbucht haben soll. Entlastung erfährt er nun durch den Schriftverkehr mit dem Organisatoren des Atriumtalk der Stadtwerke Bochum, aus dem die Süddeutsche Zeitung zitiert.

Demnach ist in den E-Mails von Steinbrücks Büro und der Organisationsagentur Hellen Medien Projekte nirgends von einer Spende die Rede. Im Angebot an Steinbrück heißt es, er solle für seinen Auftritt "die Reisekosten und ein Honorar in Höhe von 25.000 Euro" erhalten. Statt einer Spende werden in dem Schriftwechsel viele Details vereinbart, etwa, mit wem Steinbrück am Tisch sitzen würde. So hatte es am Donnerstag auch schon ein Parteisprecher beteuert: Eine Spende sei auch mündlich nie erwähnt worden.

Die SPD-Zentrale wies laut SZ auch darauf hin, dass alle Details für den Auftritt im November 2011 ausnahmslos mit der Medienagentur vereinbart wurden. Mit den Stadtwerken habe es keinen direkten Kontakt gegeben.

Die SPD-regierte Stadt Bochum gehört zu den besonders finanzschwachen deutschen Kommunen. Die Stadtwerke rechtfertigten die hohe Summe damit, dass der Atriumtalk eine Charity-Veranstaltung sei, die also sozialen Zwecken dient. Die Einladung an die Gäste ergehe mit der Maßgabe, den Betrag von 25.000 Euro an eine vom Talk-Gast zu benennende karitative Einrichtung zu spenden. Dies könne man sogar auf der Homepage der Stadtwerke nachlesen.

Ob Steinbrück oder seine Mitarbeiter den Spenden-Hinweis auf der Einladung wahrnahmen, ist unklar.

Auf der Website der Stadtwerke gibt es in der Tat Einträge zu den Atrium-Talk-Veranstaltungen der vergangenen Jahre: mit Joachim Gauck , Senta Berger , Peter Maffay und Uli Hoeneß . Eine Seite zu der Veranstaltung mit Steinbrück ist allerdings nicht zu finden.

Nach der Veranstaltung blieb die Agentur Steinbrück das Geld zunächst schuldig. Erst nach einer zweiten Aufforderung überwies sie das Honorar – fünf Monate nach der Rede. Unklar blieb bisher, wer im Falle einer Spende das Geld an die karitative Einrichtung überwiesen hätte: die Veranstaltungsagentur direkt oder Steinbrück. Das ist insofern von Bedeutung, weil sich Spenden steuerlich absetzen lassen.

Offenbar ist die Angelegenheit Ergebnis einer Kommunikationspanne: Der Spendenhinweis findet sich bisherigen Erkenntnissen nach nur an zwei Stellen: Laut Stadtwerken in der Einladung und in den Veranstaltungseinträgen auf der Stadtwerke-Website. Die mit der Organisation betraute Medienagentur klammerte den Aspekt vollkommen aus. So gingen Steinbrück und Stadtwerke von unterschiedlichen Voraussetzungen aus.

Steinbrück hatte seine Einkünfte aus Vortragshonoraren diese Woche wie angekündigt online veröffentlicht . Der Zusammenstellung der von Steinbrück beauftragten Wirtschaftsprüfer zufolge nahm der frühere Finanzminister von 2009 bis Mitte Juli 2012 für 89 Vorträge insgesamt 1,25 Millionen Euro ein.