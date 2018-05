In der FDP gibt es Widerstand gegen die geplante Steuer auf Finanzgeschäfte in Deutschland und zehn weiteren Ländern der Europäischen Union. Finanzpolitiker der Liberalen teilten mit, ihre Partei könne das Konzept der EU-Kommission für eine Finanztransaktionssteuer so nicht mittragen. Der Vorschlag der Europäischen Kommission zur Einführung der Finanztransaktionssteuer entspräche nicht den Vorgaben, die die christlich-liberale Koalition zusammen mit SPD und Grünen beschlossen habe, teilten FDP-Fraktionsvize Volker Wissing und Finanzexperte Hermann Otto Solms in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Die EU-Kommission spreche davon, Banken, Versicherungen und Investmentfonds mit bis zu 35 Milliarden Euro pro Jahr an den Kosten der Finanzkrise zu beteiligen, tatsächlich wären es aber vor allem Kleinsparer und mittelständische Betriebe, die diese Summe zahlen müssten, zitierte die Süddeutsche Zeitung Wissing weiter. "Das kann ja wohl nicht wahr sein", sagte er dem Blatt.

Mit dem Widerstand der Liberalen zeichnet sich ein offener Konflikt innerhalb der Regierungskoalition ab. Denn Kanzlerin Angela Merkel ( CDU ) hat sich in ihrer wöchentlichen Video-Botschaft mit Nachdruck noch für einen raschen Start der Finanztransaktionssteuer ausgesprochen. Die Bundesregierung werde alles daran setzen, "dass die Beratungen zur Einführung dieser Finanztransaktionssteuer zügig ablaufen", teilte die Kanzlerin mit.

Elf Länder wollen Steuer einführen

Mit der Steuer sollen Banken und andere Finanzinstitute ihren Beitrag leisten zu den Kosten der Finanzkrise, die bisher überwiegend vom Steuerzahler getragen wurden. Vor wenigen Tagen legte die EU-Kommission einen Gesetzesentwurf für die Abgabe vor . Die Pläne sehen eine Steuer auf Geschäfte mit Aktien und Anleihen in Höhe von 0,1 Prozent vor, der Satz für den Handel mit komplizierten Finanzprodukten, sogenannten Derivaten, soll bei 0,01 Prozent liegen.

Elf Länder, darunter Deutschland und Frankreich , wollen Finanzgeschäfte von Banken, Versicherungen und Investmentfonds besteuern. Sie erhoffen sich dadurch jährliche Einnahmen von rund 34 Milliarden Euro. Die beteiligten Euro-Länder müssen das Gesetz einstimmig beschließen, damit es wie geplant zum 1. Januar 2014 in Kraft treten kann.