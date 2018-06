Rot-Grün ist auf dem Weg zu einer gemeinsamen Regierung in Niedersachsen entscheidend vorangekommen. Beim knapp zweistündigen außerordentlichen SPD-Parteitag in Hannover stimmten die Delegierten dem Koalitionsvertrag einstimmig zu. Einige Stunden später billigte die Basis der Grünen den Vertrag mit der SPD für die geplante Regierungszeit – ebenfalls ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen. "Der Koalitionsvertrag ist eine gute und sichere Grundlage für eine erfolgreiche Regierungsarbeit in den nächsten fünf Jahren", sagte der designierte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Rot-Grün hatte bei der Landtagswahl vor vier Wochen die hauchdünne Mehrheit von einem Mandat erzielt. Damit verfügen sie im Parlament nun über 69 Sitze. In der kommenden Woche wollen SPD und Grüne Ministerpräsident David McAllister (CDU) sowie dessen schwarz-gelbe Landesregierung ablösen und Weil, den bisherigen Oberbürgermeister von Hannover, zum neuen Regierungschef wählen.

In der neuen Regierung soll die SPD mit Finanzen, Wirtschaft, Innen, Kultur und Soziales fünf Ministerien besetzen; die Grünen bekommen mit Umwelt, Landwirtschaft, Wissenschaft und Justiz vier Ressorts.

Der Koalitionsvertrag sieht unter anderem die Abschaffung der Studiengebühren, niedrigere Hürden für die Gründung neuer Gesamtschulen und mehr Tierschutz in der Landwirtschaft vor. Außerdem lehnt er Instrumente wie Leistungsschutzrecht und Vorratsdatenspeicherung ab und setzt sich für mehr Transparenz in der Regierung ein.

Höhere Steuern auf Vermögen

SPD und Grünen stellen darin fest, "dass der Salzstock von Gorleben nicht als Endlager für hochradioaktiven Müll geeignet ist und endgültig aufgegeben werden muss". Auf Bundesebene wollen sich beide Parteien für einen höheren Spitzensteuersatz und eine neue Vermögenssteuer einsetzen. Im Land soll die Grunderwerbssteuer von 4,5 auf 5,0 Prozent erhöht werden.

Weil würdigte die Koalitionsverhandlungen als gute Basis für die Zusammenarbeit mit den Grünen. Es gebe keinen einzigen Punkt, bei dem die SPD starke Abstriche gegenüber den Kernaussagen des Wahlkampfs hätte machen müssen.

Die künftige Grünen-Fraktionschefin Anja Piel sagte, Niedersachsen werde jetzt grüner. "Wir bekommen jetzt eine Landwirtschaft, die diesen Namen auch verdient." Im Vorfeld hatte es Kritik der Basis an der grünen Zustimmung zur Weiterplanung der umstrittenen Autobahnen A20 zwischen Oldenburg und der Elbe sowie der A39 zwischen Wolfsburg und Lüneburg gegeben.