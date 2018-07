Für Piratenverhältnisse war es ein geradezu deftiges Machtwort, ein echtes "Basta!" sozusagen, das Parteichef Bernd Schlömer an diesem Montagvormittag sprach: "Es wird keinen weiteren Streit mehr geben", verkündete er kategorisch und erklärte die Debatte um die Konflikte im Bundesvorstand, die seine Partei nun schon seit Monaten beschädigt, kurzerhand für beendet.

Die Piraten sehnen sich nach Frieden und Ruhe in den eigenen Reihen, damit sie bei der Bundestagswahl im Herbst überhaupt noch eine Chance haben. Nun ist zumindest eines klar: Schlömer und seine sechs Vorstandskollegen werden bis zur Bundestagswahl im September im Amt bleiben. In einer Mitgliederbefragung haben sich die meisten Teilnehmer dafür ausgesprochen, beim kommenden Parteitag im Mai den Vorstand nicht neu zu wählen. 5.056 der insgesamt 31.407 Mitglieder der Partei haben mitgestimmt, immerhin 16,1 Prozent.

Die Umfrage sollte ein basisdemokratischer Schlussstrich sein. Immer wieder gab es in den vergangenen Monaten öffentliche Auseinandersetzung innerhalb des Vorstands, aber auch mit der Basis. Bereits im Oktober waren zwei Vorstände zurückgetreten. Seit dem Sommer 2012 sind die Piraten von 13 auf nur noch zwei bis drei Prozent in den Umfragen abgestürzt.

Ein Teil der Partei forderte deshalb unbedingt eine Neuwahl, darunter zuletzt besonders laut der umstrittene politische Geschäftsführer Johannes Ponader. Ein anderer Teil, angeführt von Parteichef Schlömer, pocht darauf, lieber weiter am Programm zu arbeiten und erst im Herbst neu zu wählen. Diese Seite scheint sich nun vorerst durchgesetzt zu haben. Vorstandsmitglied Klaus Peukert, der die Umfrage angestoßen hatte, sagte ZEIT ONLINE: "Diejenigen, die seit Monaten gegen den Bundesvorstand krakeelen, müssen nun einsehen, dass sie eine Minderheit sind."

Handwerkliche Kritik an der Mitgliederumfrage

Doch schon die ersten Reaktionen zeigen: Mit den Querelen und Streitereien ist es deshalb noch lange nicht vorbei, die Grundkonflikte der Partei bleiben ungelöst.

Grund dafür ist zunächst einmal die Konstruktion der Umfrage selbst. Die Mitglieder konnten für fünf verschiedene Parteitagsmodelle jeweils einen bis fünf Punkte vergeben und zusätzlich noch eigene Vorschläge einreichen oder sich enthalten. Das Ergebnis ist nun ein Nebeneinander von sich teilweise widersprechenden Vorschlägen, von denen kein einziger auch nur ein Drittel der Punkte erreichte. "Man hätte die Fragen viel klarer stellen müssen, am besten als einfache Ja/Nein-Frage", kritisiert Matthias Schrade, bis vergangenen Herbst selbst Vorstandsmitglied. "Die Umfrage war handwerklich einfach schlecht gemacht." In dieses Ergebnis lasse sich nun "alles reininterpretieren", twitterte er.

Obwohl jetzt die bei den Piraten beinahe allmächtige Basis gesprochen hat, ist in der Tat vieles weiterhin offen: Werden einzelne Vorstandsämter, die durch Rücktritte freigeworden sind, neu besetzt? Verlängert man den Parteitag dafür um einen dritten Tag? Steht ausschließlich das Parteiprogramm auf der Tagesordnung oder auch die umstrittene ständige Mitgliederversammlung, mit der die Piraten verbindliche politische Entscheidungen über das Internet treffen wollen? So bleibt es doch wieder dem formal sowieso zuständigen Bundesvorstand überlassen, über die Form des für die Piraten so wichtigen Parteitags zu entscheiden.